Tom Cruise alejado de su hija por un culto

Un exmiembro de la Cienciología aseguró que, esa iglesia tiene una terminología y una forma de ver el mundo que es tan retorcida que Tom Cruise ha sido entrenado para creer que su propia hija no es realmente suya.

En una entrevista con el sitio de espectáculos RadarOnline, el ex integrante de la iglesia que tiene su sede en West Hollywood (California), Sam Domingo, afirmó que Cruise probablemente cree que su hija, Suri, fruto de su matrimonio con su exesposa Katie Holmes, no es más que un “ser” a quien verá otra vez en otra vida.

“Estoy seguro de que si él podría rescatar a Suri de las garras de su madre, él lo haría”, expresó Sam, de 51 años, a Radar. “¿Pero sabes que? Él puede conseguirla en la próxima vida, así que realmente no le importa. Ella no es realmente su hija” en su mente, continuó el ex miembro de la iglesia.

Sam explicó que a los cientólogos como Cruise, de 57 años, se les enseñan cursos de “quack”, que sugieren que los espíritus se pueden transferir a diferentes cuerpos.

“La iglesia tiene la idea de que los niños, por ejemplo, solo son espíritus en un cuerpo pequeño”, señaló. “Si un niño muere, en realidad no les importa”, indicó.

“Puedes quedar embarazada y puedes tener otro (hijo), y ese espíritu que perdiste puede regresar en un nuevo cuerpo”, expresó.

Suri, que celebró su cumpleaños número 13 con Holmes en abril pasado, no ha sido fotografiada con su padre desde 2013. Sam explicó que esto se debe a la supuesta política de “desconexión” dentro de la iglesia que hace que Cruise no tenga contacto con Holmes.

De acuerdo a la fuente, “Tom no tiene permitido el asesoramiento espiritual en la iglesia si tiene alguna conexión con Katie, por lo que Suri sería un daño colateral”.

De esta forma, la estrella de ‘Top Gun’ “no puede estar en ninguna comunicación con Katie”.

Domingo aseguró que “escapó” de la iglesia de culto hace algunos años.

Cruise es reconocido por ser la mano derecha del líder de Scientology, David Miscavige. El año pasado la actriz Leah Remini, de 48 años y exmiembro de la iglesia de la Cienciología, destacó que Cruise tiene un papel muy importante dentro de la misma.

“(Él) ha administrado castigos personalmente a altos miembros de la iglesia”, afirma la intérprete, que desde su salida del movimiento religioso se ha dedicado a contar todo lo que pasa en el interior de una de las iglesias más secretas del mundo.

“La gente piensa que Tom es una víctima inocente en todo esto. La mayor parte de los cienciólogos lo son, pero él no está en la misma categoría que el cienciólogo medio”, continuó Remini en una entrevista con el portal de noticias estadounidense TheDaily Beast. “Tom está al tanto de los abusos que se producen en la Cienciología. Él ha sido parte de ellos”, añadió la actriz conocida por su papel de Carrie en “King of Queens”, quien dejó la organización en 2013 y desde entonces se ha dedicado a denunciar los abusos dentro de esta comunidad.

