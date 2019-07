Guillermo Calvo: “Si Argentina no le paga al FMI, el FMI se funde”

El economista argentino Guillermo Calvo, académico en la Universidad de Columbia (EEUU), brindó entrevistas con medios chilenos, en las que trazó un duro diagnóstico sobre la política económica que llave adelante el gobierno de Mauricio Macri.

También se refirió a las cruciales elecciones presidenciales que se realizarán este año. Sin escaparle a la polémica, declaró que un eventual triunfo de la fórmula opositora que lleva a Cristina Kirchner como candidata a la vicepresidencia “es lo mejor que le puede pasar al país, curiosamente”.

“Voy a ser mal pensado. Creo que los inversionistas, si asume Macri, tienen más tiempo para sacar su plata porque Macri no ha mostrado ninguna capacidad de manejar esta situación. Más bien la ha empeorado. Creo que ninguno de los dos va a hacer que estos problemas desaparezcan”, dijo Calvo al Diario Financiero.

“No estoy a favor de Cristina (Kirchner) ni de su gente, pero debo reconocer una cosa: si sube Cristina, ella puede mirar para atrás y decir ‘miren el lío que nos dejó este hombre yahora yo tengo que hacer el ajuste que él debió haber hecho y que no hizo’. La ventaja de la izquierda en esas situaciones es que la oposición es la derecha, y ellos hacen política de derecha (…) Sí. De repente Cristina es lo mejor que le puede pasar al país, curiosamente (…) Porque va a aplicar el ajuste con apoyo popular, culpando al gobernante previo”.

En esa línea argumental, analizó que “un Gobierno con Cristina puede ser más creíble que el de Macri, que va a subir con muy pocos votos marginales, teniendo minorías y sin la capacidad de decir ‘lo que hice estuvo mal’. El ajuste que él haga va a ser en principio muy malo. Macri va a necesitar a una persona de prestigio, pero no sé si esas personas van a querer ser parte de su gobierno. Está muy quemado“.

Por otra parte, Calvo fue muy crítico de las políticas del Banco Central argentino. “Este sistema, que no es uno si no muchos, es autodestructivo. La capacidad que tiene el Banco Central del gobierno de decir que se van a tomar tales medidas y hacerlas creíbles no funciona. Se depende mucho de cuestiones políticas y, como sabemos, los políticos no son analíticos, porque están buscando votos. Caen en un populismo que es mortal, porque se gasta lo que no se tiene“, expresó en diálogo con La Tercera.

“Eso es lo que le pasa a Argentina y la gente lo sabe. En consecuencia, cuando le dicen que confíen en el peso, no lo hacen porque piensan que de hacerlo se lo van a sacar del bolsillo, que es lo que ha pasado en la historia de Argentina por los últimos 70 años”, acotó el economista radicado en los EEUU.

Calvo ponderó que la autoridad monetaria tiene “la mayor independencia en estos momentos”, pero advirtió que “el problema es que hay una falta de credibilidad. Ahora han logrado empezar a bajar la inflación, controlar el dólar, pero las tasas de interés están enormes. Si ese dólar se queda pegado, terminas pagando una tasa de interés de 50% en dólares. Entonces lo que está ahora no es sostenible, lo dice todo el mundo“.

El prestigioso académico expresó que “cuando Macri asumió pudo haberle echado la culpa a Cristina y hacer el ajuste. No sólo no lo hizo, sino que aumentó el déficit fiscal y de ahí en adelante adoptó un sistema que se manejó técnicamente mal, por eso ocurrió la devaluación y todo lo demás. Dijeron que iban a dejar flotar y cuando las cosas se complicaron no la dejaron ir, perdiendo un montón de reservas“.

El acuerdo con el FMI y el riesgo de default

Guillermo Calvo aseguró que “el default es un riesgo muy importante. Además, se sigue acumulando deuda del Banco Central, porque ese 50% que se está pagando ahora es sobre bonos que emite el Banco Central. Entonces se endeuda cada día más y eso es difícilmente sostenible”.

Explico que la Argentina es hoy para el Fondo Monetario Internacional (FMI) “la inversión más importante que tiene”, por el volumen del préstamo otorgado, próximo a los 57.000 millones de dólares. “Si Argentina no le paga al FMI, el FMI se funde. Como decía Keynes cuando uno debe poca plata al banco, uno tiene problemas, pero si uno debe mucha plata al banco, el banco tiene problemas”, graficó.

“Esta situación, en mi opinión personal, tiene que ver mucho con la presión de Donald Trump, fue muy político todo esto. Han puesto al Fondo en una situación financieramente delicada, corre mucho riesgo con un gobierno argentino que resultó ser muy poco confiable, no por mentir sino porque no comunica bien”, comentó.

Calvo atribuyó “incompetencia” a la administración de Cambiemos cuando el 28 de diciembre de 2017 “hicieron una cosa escandalosa que fue decir que se va a cambiar la política monetaria. sentaron a Federico Sturzenegger -ex presidente del BCRA- en una esquina y habló el primer ministro. Fue una cosa espantos que tuvo un impacto muy fuerte en la gente de Wall Street. ‘Estos están locos’, decían. De ahí en adelante perdieron la confianza de todos”.

“El Fondo después descubrió que realmente estaba tratando con gente incompetente. Lamentablemente, políticamente incompetente“, subrayó en diálogo con La Tercera.

En el mismo sentido, dijo a Diario Financiero que “las predicciones del Fondo Monetario son simpáticas, porque no sé quién puede seriamente hacer una predicción y, además ojalá sea eso y nada más, porque hay lugar para una caída (del PBI) mucho más fuerte“.

“Creo que no hace ninguna diferencia en la manera en que el inversionista piensa. Con respecto al drama que podríamos ver si de golpe viene un gobierno que dice ‘bueno, no le vamos a pagar al Fondo‘, volvemos a jugar el juego de 2001. Eso sería muy fuerte“, advirtió.

