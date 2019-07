Hay mas de 150 mil casos de niños abusados en la India

Los más de 150 mil casos de denuncias de abuso y violencia sexual contra los niños en la India, recopilados por las estaciones de policía en todo el país en los últimos siete años, ha llevado a que la Corte Suprema decida, finalmente, establecer tribunales especiales previstos por un Ley de 2012 hasta ahora no implementada.

Y fue la Corte Suprema de la India la que difundió el dato, tras encargar una investigación para verificar la implementación de la ley nacional aprobada en 2012, que tenía como objetivo defender a los niños contra el abuso sexual y establecer 1.000 tribunales para menores de edad en todo el país que deberían haber dado prioridad al examen de estos casos y condenar a los culpables. Al considerar la gran cantidad de denuncias que no encontraron un cauce desde entonces, el Tribunal Supremo ordenó ayer al gobierno federal de la India que estableciera, en un plazo de dos meses, en cada distrito del país, un tribunal juvenil especial, que tendrá que examinar las denuncias por trámites urgentes. Aún más rápidamente, el gobierno debería actuar, financiando la apertura inmediata de nuevas secciones juveniles en todos los distritos donde hay más de cien quejas pendientes de examen. El tribunal, asimismo, sugirió intervenir constructivamente en los Estados que cuentan con los registros más escalofriantes, como el Uttar Pradesh, con más de 44.000 casos de violencia denunciados, o Maharastra, con 19.000.

En un país como India, donde según algunas estadísticas alarmantes, cada quince minutos se registra un menor víctima de violencia sexual, no se trata solo de pasar de quejas a juicios, sino de garantizar las condenas de los culpables. Hasta la fecha, de hecho, sólo el 28 por ciento de los acusados ha sido condenado.

En respuesta a esa dramática situación, hace unas semanas, el gobierno federal, sobre la base de una propuesta de Smriti Irani, ministro para las mujeres y la infancia, aprobó el aumento de penas, que incluye la pena de muerte para quienes acosan sexualmente a un menor de edad. Pero la pena de muerte ha suscitado críticas y dudas en las asociaciones de primera línea para la protección de los niños: Enakshy Gaungali, del Centro para los Derechos del Niño, sostuvo que esa decisión del gobierno corre el riesgo de convertirse en un bumerán para las pequeñas víctimas.

“Los oficiales de policía y los magistrados prevén que, si en el pasado, tras los abusos, los violadores abandonaron a sus víctimas en el pasado, los matarán de ahora en adelante”, dijo. “Además, se sabe que antes de condenar a alguien a la pena de muerte, los jueces hacen todo lo posible para buscar factores atenuantes: cuanto más dura es la sentencia, menos numerosas las condenas”, añadió

ansa