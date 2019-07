Icardi le dio la espalda a Boca Juniors

Mauro Icardi tiene un pie afuera de Inter y aunque aún se desconoce cuál será su próximo destino en el fútbol, hoy se supo que el ex capitán “nerazzurro” rechazó un convite para jugar en Boca Jrs.

El sitio “Doble Amarilla” dio a conocer la versión según la cual el actual director deportivo “xeneize”, Nicolás Burdisso, hizo un intento por convencer a Icardi, pero fracasó por sumarlo al popular club argentino.

Según el mismo medio, el delantero declinó la oferta aunque agradeció el contacto telefónico del ex zaguero, que sí logró convencer al volante italiano Daniele De Rossi de pegar el salto desde el “Calcio” a Boca Jrs.

Burdisso le propuso a Icardi un contrato por seis meses, pero la firme decisión de la esposa y apoderada del goleador, Wanda Nara, de no regresar a Argentina terminó siendo determinante en su negativa, afirma “Doble Amarilla”. La idea del ex zaguero y hoy manager “xeneize” era aprovechar la situación de Icardi, cuya cláusula de rescisión de 110 millones de euros podría ser reducida a 80 millones para facilitar su salida del club “nerazzurro”, donde no tiene lugar.

Así lo informó apenas asumió como entrenador Antonio Conte, que incluso lo marginó de la gira asiática de pretemporada que realiza Inter, lo cual obligó al delantero a entrenarse en soledad en Milán.

Frente a ese panorama y entonado por el éxito de la negociación que llevó a De Rossi a Boca Jrs, Burdisso hizo el intento de convencer a Icardi de convertirse en reemplazante de Darío Benedetto, con destino en Olympique de Marsella.

Las arcas “xeneizes” estarían en condiciones de afrontar el gasto, pero Icardi prefirió seguir desojando la margarita para saber si continúa su carrera en Juventus o en Napoli, los clubes que aparecen con más opciones de hacerse de sus servicios.

Boca, que dio un paso importante al derrota al Athletico Paranaense por 1-0 como visitante en el duelo de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, iría a la carga ahora por otro “peso pesado”.

Se trata de André-Pierre Gignac, ex Olympique de Marsella que milita en el mexicano Tigres de UANL al que Burdisso preguntó: “¿Querés ser parte de esta locura que es Boca?. Decime que sí y vamos por vos”, según “Doble Amarilla”.

Para intentar convencerlo, informó el mismo portal, el director deportivo de Boca le envió imágenes del revuelo que provocó la llegada de De Rossi a Buenos Aires, aunque no tuvo una respuesta definitiva del delantero francés todavía.

Sobre la llegada de De Rossi a Boca, que lo presentará en sociedad el lunes y luego de haber superado los controles médicos de rigor, Burdisso dijo en diálogo con Espn que representa “un momento histórico” para el fútbol argentino.

“Cuando un jugador de su talla decide venir a Argentina eso debe ser tenido en cuenta. Será de gran ayuda para nosotros. Lo se porque lo conozco, compartí cinco años con él en la Roma”, recordó el ex zaguero de sus tiempos en el club “giallorosso”.

ansa