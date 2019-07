Le dispararon en la pierna a un precandidato a concejal de Roberto Lavagna

Marcelo Yuri, candidato a concejal del espacio de Roberto Lavagna, Consenso Federal, fue herido de un disparo de bala en una pierna en su comercio ubicado en el barrio Villa Tranquila, del municipio de Avellaneda, en provincia de Buenos Aires. El hecho sucedió este jueves 26 de julio minutos después de que el dirigente, que descartó la posibilidad de que se tratara de un robo, participara en un acto político junto a vecinos.

“Aproximadamente a las 7 y media de la tarde entró un cliente no habitual a mi comercio, hizo sus compras, se dirigió a la caja, me abonó las compras, me pagó, le di el vuelto y cuando guardó el cambio extrajo una pistola de entre de la ropa, se abalanzó sobre el mostrador y me efectuó un disparo en una de las piernas. Me caí al piso”, detalló el hombre en declaraciones al canal Crónica Tv.

“No dijo una palabra, ni hola, ni gracias ni nada. Yo estaba en el piso aturdido por el sonido del disparo y el dolor. No entendía lo qué pasaba. Escuché que gritó el carnicero, me reincorporo y veo que el sujeto me apuntaba. Extraigo una arma de fuego, que soy legítimo usuario, calculé que iba a seguir disparando y repelí la agresión. Nos trenzamos en un tiroteo: tiraba él y tiraba yo”, agregó el postulante.

El precandidato detalló, además, que el hombre salió corriendo y que los disparos siguieron. “Yo tiraba de adentro y él de afuera, y ahí dejé de tirar porque había gente y podía lastimar a otra persona. Él seguía tirando, corre 50 metros, tira el arma, había una moto a la vuelta esperándolo y salieron con la moto arando”, recalcó, y detalló que el sujeto “tenía unos “50 años” y que descartaba que fuera “un robo”. “Hacía 15 minutos habíamos terminado un acto con todos los vecinos”, concluyó.

