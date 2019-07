Más sanciones de EEUU a La Habana

El Departamento de Estado de Estados Unidos agregó este viernes a cuatro empresas del Ejército de Cuba a la lista de restricciones que mantiene el gobierno de Donald Trump contra la isla.

Trump, por su parte, también amenazó a Francia con represalias comerciales por los impuestos que París impuso a grandes tecnológicas estadounidenses.

Desde su página web, el Departamento de Estado dijo que la llamada revolución cubana “le falla al pueblo al despilfarrar el potencial económico por la mala gestión y la opresión de los ciudadanos valientes que continúan la lucha por la libertad”.

“Mantenemos el compromiso de garantizar que los fondos de Estados Unidos no apoyen directamente el aparato de seguridad estatal de Cuba, que no solo viola los derechos humanos, sino que también exporta represión a Venezuela para apoyar al régimen corrupto de Nicolás Maduro”, comunicó la diplomacia estadounidense.

La Casa Blanca generalmente prohíbe las transacciones financieras directas con entidades y entes incluidas en la lista, ya que beneficiarían de manera desproporcionada a los militares cubanos y servicios de seguridad.

La administración Trump prohibió que a partir de hoy los estadounidenses hagan negocios con dos hoteles e igual número de casas editoriales cubanas, con lo que elevó a 200 las entidades nacionales sometidas a similar sanción. “Las presiones sobre Cuba aumentaron mucho desde enero y seguirán aumentando, y hemos dejado claro que se debe a sus acciones en Venezuela”, de apoyo al presidente Nicolás Maduro, informó por su parte Elliott Abrams, enviado especial de Washington para el país sudamericano. Desde La Habana, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que Estados Unidos “quiere cortar la luz, el agua y hasta el aire”.

Lo dijo al denunciar nuevas sanciones contra la isla e instar a la unidad en torno a su gobierno, “sin cambiar el rumbo” iniciado por Fidel Castro en 1959. La administración de Trump “ha comenzado actuar con mayor agresividad para impedir la llegada combustible”, dijo Díaz-Canel, coincidiendo con la entrada en vigor de otras prohibiciones de Washington para “ahogar la economía nacional”, según las palabras del mandatario cubano. Trump también cargó contra Francia y la “estupidez” del presidente Macron, por su decisión de aplicar impuestos a las grandes compañías tecnológicas estadounidenses y amenazó con represalias.

“Francia aplicó un impuesto digital a las grandes compañías tecnológicas estadounidenses. Pronto anunciaremos una acción mutua sustancial contra la estupidez de Macron”, afirmó Trump.

“Siempre he dicho que los vinos estadounidenses son mejores que los franceses”, añadió irónico el presidente estadounidense, en acaso una velada amenaza de aplicar tasas a esos productos de lujo franceses.

Francia aprobó el impuesto digital el 11 de julio pasado. La tasa debe aplicarse a una treintena de gigantes de la tecnología, incluidos Apple, Google, Amazon y Facebook. Estados Unidos se opuso de inmediato a la iniciativa, amenazando con represalias. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, ha calificado el impuesto de “gran error” en las últimas horas.

ansa