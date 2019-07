Ministra de Brasil dice que “las Niñas son violadas por andar sin calzones”

La ministra brasileña de la Mujer, la pastora Damares Alves, afirmó que las niñas de una región de la Amazonia son víctimas de estupros debido a que no acostumbran andar con calzones.

“Especialistas nos dijeron que las niñas de allá son violadas porque no tienen calzones, la niñas no usan calzones porque son pobres”, señaló Alves.

De ese modo la funcionaria se refería al alto índice de abusos sexuales a menores en las Islas del Archipiélago de Tapajós, en el estado amazónico de Pará, una de las regiones con más alto porcentaje de población indígena de Brasil.

La titular de la cartera de la Familia, Mujer y Derechos Humanos lanzó en Brasilia el programa “Abrace a Tapajos” con una serie de iniciativas para mitigar la violencia sexual.

Sostuvo que “vamos a atacar el delito concientizando” a la población y también estimulando la instalación de fábricas y empresas que vendan “esas prendas (calzones)” para divulgar su uso.

Contó que en Tapajós es habitual que “las niñas sean entregadas a cambio de alimentos o por diesel para abastecer sus embarcaciones”.

Damares Alves anunció que el gobierno va a estimular la creación de microemprendimientos para aumentar la “renta de las familias”.

ansa