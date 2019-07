Mundial de Fortnite: menores de 16 años y 3 millones de dólares al ganador

¿Habrá que acostumbrarse a levantarse temprano para ver los cuartos de final del Mundial de Fortnite? No lo sabemos si será para tanto, pero lo cierto es que el mundial del juego que es furor en todo el mundo tiene un premio de 3 millones de dólares para el ganador que, increíblemente, saldrá de entre millones de participantes de todo el planeta, muchos menores de 16 años. La etapa final del certamen se disputará en Nueva York.

Para entenderlo de alguna manera, quien se consagre como el mejor jugador del mundo de Fortnite se llevará el mismo premio que Simona Halep y Novak Djokovic cuando se coronaron campeones en Wimbledon. Durante casi 3 meses de competencia online, más de 40 millones de jugadores intentaron ser unos de los 100 que disputarán la fase final en el estadio Arthur Ashe, en el parque Flushing Meadows, en Nueva York, desde este viernes hasta el domingo.

Por si aún no se asombraron, como en el boxeo, el monto acumulado de todos los premios asciende 30 millones de dólares, el más cuantioso de todos los eventos deportivos electrónicos, según cita BBC Mundo. De esta manera, tanto el campeón, como el subcampeón, el tercero y el cuarto puesto, luego del evento, pasarán a ser millonarios.

A su vez, todos los finalistas se llevarán al menos $50.000 dólares, pero ojo, antes de alcanzar semejante logro hubo que prepararse. Uno de los mejores es el británico Benjy Fish, que bajo el apodo Benjyfishy logró la clasificación tras ocho horas diarias de práctica durante los últimos cinco meses. De ganar, ya confesó su sueño: con 15 años, le comprará una gran casa para toda su familia.

Luego, confiesa: “Nunca antes había estado en un escenario tan grande como este. Sólo he jugado en mi habitación, así que será diferente, pero tengo mucha confianza porque he estado entrenando mucho. Durante las últimas dos semanas, he entrenado alrededor de 12 horas cada día”, contó. Otro que tiene chances es Kyle Jackson, de 14 años, quien es “jugador profesional” desde los 13 años: “Es mucho más serio de lo que la gente piensa”.

El gran evento final tendrá como protagonistas a jugadores de más de 30 países. Entre las reglas se indica que “cada jugador podrá usar la misma configuración que usa en su casa, con el mismo ratón y teclado o controlador al que están acostumbrados”. Todos ellos no estarán solos: miles de fanáticos llenarán por completo el estadio Arthur Ashe, mientras que otros millones seguirán el torneo en línea.

Datos impactantes

-El Mundial de Fortnite marca el segundo aniversario del lanzamiento del modo Battle Royale del videojuego.

-El videojuego cuenta con 250 millones de usuarios: es el más popular del mundo.

-El objetivo del juego consiste en que 100 jugadores serán abandonados en una isla donde tendrán que hallar armas, construir estructuras y eliminarse el uno al otro hasta que haya un ganador.

-De esta competencia saldrá el primer campeón mundial de Fortnite.

-Al menos 30 competidores tienen chances de ser los ganadores.

-La mayoría de los jugadores son niños menores de 16 años.

-También rige una competencia en duplas. Cincuenta equipos lucharán por superar, construir y derrotarse entre sí: el premio es de 3 millones de dólares.

-Martin Foss Anderson, bajo el apodo MrSavage, es un joven noruego de 14 años que lo acompaña todo un equipo: un coordinador de redes sociales, un gerente y entrenadores físicos y mentales.

-El torneo es parte de una iniciativa de Epic Games, la compañía detrás de Fortnite, que busca entrar de lleno al mercado del deporte electrónico.

-Según Newzoo, 2019 es el año récord para el mercado mundial de los deportes electrónicos: por primera vez superará los 1.000 millones de dólares en ingresos, mayormente entre patrocinio y derechos de uso.

-Estimaciones varias indican que las audiencias mundiales de deportes electrónicos aumentarán a 453,8 millones.

El Intransigente