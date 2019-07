Un amor a primera vista

“Questo é Boca”, resume el volante italiano Daniele De Rossi en su propia lengua y en un video oficial que el popular club argentino le dedicó a modo de bienvenida previa a su presentación oficial, el lunes.

#Benvenuto Daniele es el título elegido por Boca Jrs para homenajear a su flamante refuerzo, que llegó a Buenos Aires el jueves, superó los controles médicos de rigor y hoy pisó el césped de la mítica “Bombonera” por primera vez.

Allí se entrenó junto a sus nuevos compañeros y a las órdenes de Gustavo Alfaro, que prepara al equipo para el debut en la nueva edición de la Superliga argentina, en la que Boca será local frente a Huracán en la primera fecha este domingo.

Domingo por la noche, para ser exactos, en un partido en el que Alfaro (ex DT de Huracán justamente) presentará varios cambios en la formación titular que logró un importante triunfo frente a Atlético Paranaense por Copa Libertadores.

Fue con un gol agónico y como visitante en el duelo de ida de los octavos de final, cuya revancha está prevista para el miércoles en la “Bombonera”, razón por la cual la cautela de Alfaro para el choque del estreno en el torneo local.

De Rossi seguramente estará presente el domingo para sentir en carne propia el “latido” del estadio “xeneize” que lo enamoró a primera vista y lo llevó a iniciar esta experiencia inédita también para el fútbol vernáculo.

Amén de los inmigrantes genoveses que fundaron el popular club argentino cuya casaca defenderá De Rossi, no existen antecedentes de un futbolista italiano que arribe al campeonato local desde el “Calcio”.

Sí hubo muchos que hicieron el camino inverso, como aquellos inmigrantes italianos que llegaron a Argentina escapando del hambre, la miseria y la guerra en Europa, buscando asegurarse el futuro y el de sus hijos.

Tal vez por eso el arribo de De Rossi a Boca Jrs generó semejante revuelo aún cuando sus 36 años empujan a algunos al escepticismo y lo vinculan a un capricho del futbolista y a un negocio de Boca Jrs.

Por cierto, la fiebre que desató seguramente redundará también en beneficios económicos no sólo para Boca, que lo presentará en sociedad el lunes, cuando firmará su contrato en presencia de sus hijos, hoy ausentes.

Mientras tanto y para aplacar esa fiebre que se refleja en banderas de bienvenida que los fanáticos “xeneizes” desplegaron en las adyacencias de la “Bombonera” y de la lindante “Casa Amarilla” con leyendas en italiano, hoy Boca le dedicó un video.

En el mismo, quien fuera jugador de la Roma durante 19 temporadas ininterrumpidas dice sentirse “como en casa” y agradece por las muestras de afecto recibidas desde que llegó al país.

Las imágenes repasan una entrevista en la que confiesa que se enamoró de Boca cuando brillaba Diego Maradona, pero también del aliento de sus aficionados y en la que auguraba poder sentir lo que es ingresar al campo por las escaleras de la “Bombonera”.

“Sería un placer”, decía De Rossi en aquella nota que forma parte de un video que repasa fragmentos de su carrera y se cierra con él quitándose un buzo debajo del cual luce la tradicional casaca azul y oro.

“Questo é Boca”, sentencia el mediocampista al agradecerle al club por haberle permitido cumplir este sueño y tras recordar que “en la vida, lo más importante es cumplir con tus propios sueños”.

Hoy, De Rossi empieza a hacer realidad el suyo y alimenta el de los hinchas de Boca, que sueñan con verlo brillar defendiendo la camiseta de sus amores, algo que deberá esperar al menos un tiempo.

Según se anuncia, su debut sería por Copa Argentina frente a Almagro (equipo ascendido a segunda división) el 13 de agosto en el estadio Ciudad de La Plata, o cinco días más tarde frente a Aldosivi, por la Superliga y en la “Bombonera”.

Hoy, al menos, De Rossi se dio el gusto de entrenar con sus nuevos compañeros y hasta disputó unos minutos en un partido informal entre los titulares de Boca, así como lo hizo también en otro equipo integrado por los habituales suplentes.

“Es un ganador y nos ayudará a seguir creciendo”, resumió Daniel Angelici, presidente del club, al confesar que decidió contratarlo por ser fanático de Boca y por consejo de Nicolás Burdisso, manager del club y ex compañero de De Rossi en Roma.

De paso, confirmó que el contrato se extenderá hasta junio aunque nada dijo del primer pedido que realizó el italiano: 100 casacas de Boca para regalarle a sus amigos y familiares con el número 16 en la espalda, el que siempre lució en la Roma.

Hoy comenzó otra historia porque, como él mismo reconoce “Esto es Boca”.

