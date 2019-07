Cuatro muertos en tiroteo en festival californiano

Un tiroteo registrado en el Gilroy Garlic Festival de San José, en California, dejó al menos cuatro muertos y 15 heridos, según un balance preliminar, informó la policía de Gilroy, explicando que el atacante fue abatido.

Los investigadores evalúan la pista de un segundo sospechoso que habría tenido un papel de apoyo.

Maximo Rocha, un voluntario del evento, dijo a la NBC que vio a “muchas personas en el piso” y “ayudé a algunas”, tras el tiroteo en el Gilroy Garlic Festival.

Un tiroteo “horrible, en nuestro país hay una epidemia de violencia con armas de fuego que no podemos tolerar”, dijo la senadora demócrata y candidata a la Casa Blanca Kamala Harris.

El balance de cuatro muertos incluye al atacante, muerto por la policía, y a un niño de seis años. “Esta es una de las conferencias de prensa que no se querría dar nunca. Una de esas pesadillas que no se querrían hacer nunca”, dijo el jefe de la policía de Gilroy, según el cual el agresor ingresó cortando un cerco.

ansa