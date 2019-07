Dos turistas mueren en el naufragio de un catamarán

Dos mujeres fallecieron al naufragar un catamarán que operaba sin autorización y realizaba una excursión turística en el litoral del estado de Alagoas, en el nordeste de Brasil.

Lucimar Costa da Silva, de 68 años, y Maria de Fátima Facanha da Silva, de 65, se ahogaron el domingo por la mañana cuando la embarcación se hundió frente a Maragogí, una ciudad litoraleña conocida por sus “piscinas naturales”.

En el momento de la tragedia había 54 pasajeros, entre ellos cuatro menores, y seis tripulantes a bordo del catamarán.

La excursión incluya una visita a la famosa playa de Puerto Gallinas, en el estado de Pernambuco.

El Ministerio Público de Alagoas informó que la embarcación no contaba con autorización para navegar en esa zona ubicada a unos 4 kilómetros de la costa y que las víctimas al parecer no tenían chalecos salvavidas.

El hijo de la señora Lucimar Costa da Silva, Tarcisio da Silva, denunció el caso ante la Policía Civil de Alagoas.

“Esperamos una respuesta rápida de las autoridades, informaron que el catamarán chocó contra unas piedras y no fue eso lo que ocurrió, el viento era fuerte y de repente nos dijeron que el catamarán estaba virando”, declaró Tarcisio da Silva.

