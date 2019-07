Joao Félix marcó los objetivos del Atlético de Madrid

Atlético de Madrid se prepara para una temporada plagada de grandes cambios en su plantel. Las principales figuras del conjunto español, abandonaron el club para buscar nuevos desafíos. Por este motivo, el Colchonero debió incorporar a una gran cantidad de futbolistas entre los que se destaca Joao Félix.

El portugués es la gran esperanza del Atlético para el futuro y en España lo comparan con Antoine Griezmann. En una entrevista con el diario As, el exjugador del Benfica marcó cuales son los objetivos para lo que viene. La Champions League es mi sueño desde niño y vamos a intentar pelear por ello. Sería increíble poder ganarla en el Atlético”, señaló el atacante.

Por otro lado, señaló que entre sus anhelos personales no está ser el goleador del torneo español sino que apunta a lo colectivo. “No me pongo una cifra de goles y no quiero hablar mucho de ello. Voy poco a poco, partido a partido, gol a gol y al final hablaremos. La Liga es importante y vamos a luchar por conseguirla, pero la Champions es otra cosa”, remarcó el futbolista.

Joao Félix también hizo referencia a la presión que existe sobre él debido a la inversión realizada por el Atlético de Madrid. “Tengo 19 años, pero es mi profesión y estoy acostumbrado a ello. Esto es así y lo sé. Mi primer año con el Benfica no resultó fácil, sobre todo al principio por las expectativas. Pero después, con la ayuda de mis compañeros, todo salió bien. Espero que sea así también en el Atlético”, manifestó.

Además, la flamante incorporación del equipo de Cholo Simeone describió su juego. “Nada me va a impedir hacer mi fútbol. A lo mejor no tengo mucho físico, pero tengo otras cosas que no tienen los demás. Y eso me va a ayudar mucho. Es verdad que jugué por banda, pero para defender. Luego para atacar juego por dentro. Es lo que me pide el entrenador. Me gusta jugar ahí”, remarcó el juvenil.

Por último, el portugués volvió a hacer hincapié en que su objetivo no es ser uno de los mejores jugadores de la Liga sino buscar la consagración colectiva. “Quiero hacer mi trabajo, dar mi juego para ayudar al equipo. Ya digo que sería muy bueno que todo lo que hablan de mí aconteciese, pero tiene que ser de forma natural”, manifestó.

“Sólo si el equipo va bien yo estaré entre los tres o cuatro mejores jugadores de La Liga española”, agregó el flamante refuerzo colchonero. “De otra manera sería imposible. Mi única ilusión y objetivo ahora mismo es ayudar al equipo. Eso es lo que puedo hacer ahora mismo, en estos momentos”, concluyó Joao Félix.

