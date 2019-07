FIFAgate: la investigación por corrupción en la que Julio Grondona figura como el conspirador

La detención por unas horas del ex presidente de la UEFA y ex crack del fútbol, el francés Michel Platini, por la supuesta vinculación con irregularidades en la adjudicación a Qatar de la sede del Mundial de 2022, fue apenas el capítulo más reciente de una investigación que comenzó hace ocho años, que adquirió visibilidad pública hace cuatro y que todavía no conoce su desenlace. El famoso FIFAgate.

El 27 de mayo de 2015, en la víspera del 65º Congreso de la FIFA, el universo del fútbol se vio conmovido cuando siete dirigentes fueron apresados en el lujoso hotel Baur au Lac de Zúrich a pedido de la Justicia estadounidense, que también imputó entonces a cinco empresarios relacionados con este deporte, entre ellos tres argentinos: Alejandro Burzaco, Hugo y Mariano Jinkis.

La pesquisa, que el FBI había iniciado en 2011 con el aporte del dirigente arrepentido Chuck Blazer (miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y ex secretario general de la Concacaf), giraba alrededor de diversos hechos de soborno, fraude y lavado de dineroocurridos desde 1991 y vinculados con la venta de derechos de transmisión, marketing y patrocinio para América de las competencias organizadas por la FIFA.

Entre los apresados estaban el uruguayo Eugenio Figueredo, expresidente de la Conmebol; el caimanes Jeffrey Webb, vicepresidente de la FIFA y presidente de la Concacaf, y Jose María Marín, ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y miembro del Comité de Clubes de la FIFA.

Pese al escándalo que lo salpicaba, Joseph Blatter fue reelegido como presidente de la FIFA apenas 48 horas después de las detenciones, aunque cuatro días después anunció su renuncia y la convocatoria a un Congreso Extraordinario para elegir a su sucesor. Entre los aspirantes a sucederlo estaba Platini.

Con el paso de los meses, el escándalo fue escalando. Primero se llevó puesto al secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, quien en septiembre fue desvinculado de su cargo tras ser implicado en un caso de venta ilegal de entradas. Días después, la Justicia de Suiza anunció la apertura de una investigación contra Blatter y Platini por el supuesto cobro de sobornos.

En octubre de ese año, la Comisión de Ética de la FIFA suspendió inicialmente por 90 días a Blatter, Platini y Valcke. El camerunés Issa Hayatou, presidente de la Confederación Africana de Fútbol, fue nombrado presidente interino de la casa madre del fútbol mundial. Recién en febrero de 2016 el organismo tendría nuevo titular: Gianni Infantino.

En diciembre hubo más detenciones: fueron apresados en Zúrich Juan Ángel Napout, presidente de la Conmebol, y Alfredo Hawit Banegas, titular de la Concacaf. El ex presidente de Quilmes y ex secretario general de la Conmebol José Luis Meiszner, quien tenía pedido de captura de Estados Unidos, se entregó en Buenos Aires, aunque fue liberado dos meses después y nunca fue extraditado.

El fallecido expresidente de la AFA y vice de la FIFA, Julio Humberto Grondona, también estuvo en el centro de la investigación como “el co-conspirarador número 1”. ​

Eladio Rodriguez, ex empleado de Torneos, declaró en el juicio en Nueva York que Grondona “cobraba siempre en efectivo los sobornos por derechos de TV de los partidos amistosos de la Selección Argentina para los partidos de las Eliminatorias para los Mundiales, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana”.

El abogado argentino Jorge Delhon, de 52 años, supuestamente implicado en el esquema de corrupción conocido como FIFAgate, se quitó la vida el 15 de noviembre de 2017 al tirarse a las vías del tren en la localidad bonaerense de Lanús, después de que Alejandro Burzaco admitiese haber sobornado a la FIFA para obtener derechos de retransmisión del fútbol y que pagó millonarios sobornos a Delhon y a Pablo Paladino (del programa Fútbol para Todos ya caducado).

En simultáneo, se desarrolló una investigación, por pedido de la propia FIFA, sobre supuestas irregularidades ocurridas en torno a la elección de las sedes para los Mundiales de 2018 y 2022. Rusia y Qatar, respectivamente, habían sido designadas durante el Congreso que se llevó a cabo en mayo de 2011 en Zúrich. Por ese hecho fue apresado Platini durante unas horas.

El FIFAgate tuvo un primer tramo de elevación a juicio en Nueva York que involucró a al brasileño José María Marín, al paraguayo Juan Ángel Napout y a Manuel Burga, ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol. En diciembre de 2017, Marin y Napout fueron encontrados culpables y enviados a una cárcel de Brooklyn, en tanto que Burga fue absuelto dos meses más tarde.

En agosto de 2018, el dirigente paraguayo fue condenado a nueve años de prisión por conspiración para delinquir en el marco de una organización criminal y conspiración para cometer fraude bancario. “Recibió 3,3 millones de dólares en coimas hasta que fue arrestado y aceptó recibir más de 20 millones más en sobornos”, dijo la jueza Pamela Chen, encargada del proceso.

En tanto, Marín, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol entre 2012 y 2015, recibió una pena de cuatro años de cárcel, además del pago de 4,5 millones de dólares, por conspiración para el crimen organizado, fraude electrónico y lavado de dinero.

En otro tramo de la elevación a juicio, en febrero de este año se postergó por seis meses la sentencia de Alejandro Burzaco, ex-CEO de Torneos, quien confesó varios delitos a cambio de una reducción de su pena. El empresario, acusado por lavado de dinero, fraude electrónico y crimen organizado, reconoció que él y su compañía habían pagado alrededor de 160 millones de dólares en concepto de sobornos a dirigentes de la Conmebol.

En total, en el FIFAgate hay 39 personas bajo investigación (otras tres ya fallecieron), de las cuales 22 ya se declararon culpables, acusadas de 92 delitos y de aceptar más de 200 millones de dólares en sobornos.

msn