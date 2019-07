Iván Duque duro con Maduro

El presidente colombiano, Iván Duque, calificó como “una burrada” la invitación a Caracas hecha por Nicolás Maduro a dos exguerrilleros de las FARC que están en la clandestinidad.

“Una vez más comete la burrada que lo ha caracterizado de seguir protegiendo al terrorismo y, ante los ojos del mundo, esto es una motivación más para seguir arreciando el cerco diplomático y que deje rápidamente de flagelar al pueblo venezolano”, precisó Duque.

Agregó que creía que “a Nicolás Maduro cada vez se le asoman más las orejas al burro”.

“Aquí lo que estamos viendo no solamente es que él ha albergado terroristas colombianos desde hace muchos años, sino que una vez más ratifica que Venezuela es un santuario para terroristas y para narcotraficantes”, subrayó el mandatario colombiano desde China, donde está de gira.

En la víspera, Maduro le dio la bienvenida a su país, “cuando quieran venir”, a Iván Márquez y Jesús Santrich, ambos evadidos del acuerdo de paz.

Márquez, quien fuera el jefe negociador de los rebeldes en La Habana, se apartó del pacto de paz al considerar que el gobierno de Duque no cumplía con lo pactado.

Mientras Santrich evadió a sus escoltas, tras salir de la cárcel, y está fugado de la justicia que lo reclama en extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

“Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son los dos líderes de paz”, aseguró Maduro.

Días antes desde Bogotá, el expresidente y ahora senador de derecha, Alvaro Uribe, aseguró que ambos exguerrilleros tomarían parte de la décima quinta edición del Foro de Sao Paulo, que se llevó a cabo en Caracas.

Maduro agregó que se quedó “esperando” a a los dos exguerrilleros para que hablaran ante ese foro de los asesinatos de ex combatientes de las FARC y de los crímenes contra líderes sociales.

En sus señalamientos, Duque acusó a Venezuela de dar refugio a “los cabecillas del ELN”, a miembros de las “disidencias de las FARC” y a Santrich quien estaría siendo “protegido por ese régimen dictatorial”.

En la discusión también intercedió el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, que rechazó los “ataques” de Maduro contra Duque y Uribe, y calificó de “desafió” y “confesión” la invitación a Caracas de los ex rebeldes.

“Son un desafío a la comunidad democrática internacional y una confesión de protección a personas buscadas por graves delitos como narcotráfico”, sostuvo el jefe de la diplomacia colombiana.

ansa