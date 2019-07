Impactante robo cibernético de Datos

Un gran robo cibernético se produjo en el banco Capital One de Estados Unidos con la sustracción de los datos de 106 millones de personas y el FBI ya ha capturado a una sospechosa.

Se trata de uno de los mayores ataques nunca antes realizado contra una entidad bancaria y detrás de la acción hay una única mente, de la de Page Thompson.

La acusada es una ingeniera de software de 33 años que en el pasado trabajó en Amazon, quien ya fue arrestada por las autoridades.

El banco se disculpa con sus clientes. “Estoy profundamente dolido por lo que sucedió. Pido disculpas”, afirmó el director ejecutivo de Capital One, Richard Fairbank.

Sus palabras, sin embargo, no son suficientes para tranquilizar a Wall Street ni a sus clientes.

En la Bolsa de valores la entidad perdía hoy más del 6% del valor de sus acciones, es que los inversores temen por el impacto que el ciberataque tendrá en las cuentas. El banco estimó un costo de 150 millones de dólares, pero los analistas creen que la costo será mayor aún teniendo en cuenta los 700 millones de dólares que Equifax negoció con las autoridades estadounidenses por el ataque cibernético de 2017, que involucró a 143 millones de sus clientes. A esto se suman las primeras acciones legales tomadas en los tribunales por los consumidores que acusan al banco de haberlos expuesto al riesgo de robo de identidad y deficiencias en el monitoreo de sistemas de alarma para ataques cibernéticos.

La responsable del ataque es una mujer que en los años pasado trabajó para Amazon Web Service, donde se encuentra la base de datos “violada” de Capital One, uno de los mayores clientes del coloso de Jeff Bezos.

Thompson es muy activa en su cuenta de la red social Twitter con comentarios sobre los últimos programas disponibles pero también sobre la eutanasia de su gata Millie, “una de las experiencias más dolorosas de mi vida”.

En las pasadas semanas también publicó referencias de su estado de salud mental, explicando de querer entrar en el centro para trastornos mentales.

“Tengo una larga lista de cosas que asegurarán mi involuntario alejamiento del mundo”, tuiteó.

El FBI notó la audacia de Thmpson de definirse en línea de pirata informática: la mujer es la organizadora de un grupo de la red social Meetup llamado Seattle Warez Kiddies, que “da la bienvenida a cualquiera que aprecie el desarrollo de programas y la piratería”.

Los agentes federales siguieron sus huellas en Internet y lograron identificarla como la autora de las publicaciones en Twitter y Slack en las que describió el ataque a Capital One.

El apodo usado allí era “Erratic”. Según los documentos depositados en el tribunal, Thompson robó 140 mil códigos fiscales e informaciones de cuentas bancarias, así como informaciones de tarjetas de crédito y solicitudes de estas entre 2005 y 2019.

En total los datos de los 106 millones de personas fueron robados. El FBI sostiene que Thompson obtuvo el acceso a los datos a través de un error de configuración de un firewall (el elemento informático que controla los accesos) de una aplicación web.

Esto permitió a la pirata informática enlazarse con los servidores que contenía las informaciones y apropiarse de ellas.

