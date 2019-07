María Eugenia Vidal fijó su postura sobre la despenalización del consumo de marihuana

A 11 días de las PASO, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, dio su opinión sobre las diferentes iniciativas para despenalizar el consumo de la marihuana. “Todavía no estamos en el momento para dar ese debate“, señaló durante una entrevista televisiva.

La mandataria provincial, además, agregó: “Entiendo que puede haber sectores que tengan libertad de decidir, en el caso de la marihuana, fumarse un porro. En algún nivel socioeconómico distinto. Ahora, cuando yo voy a los barrios más pobres de la provincia, el mensaje tiene que ser uno solo porque la marihuana, al igual que el alcohol y el paco, son drogas de inicio“.

“No podemos dar mensajes equivocados; mientras las drogas sigan acechando a los pibes más vulnerables, que no tienen otras oportunidades, y que se las tenemos que generar nosotros, no estamos listos para este debate“, enfatizó Vidal en diálogo con el canal América.

Por otro lado, la gobernadora bonaerense encabezó hoy un acto en la localidad de La Plata, en donde cuestionó -sin nombrarlo- al kirchnerismo por el estado de la infraestructura escolar y por las políticas educativas implementadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y en donde también volvió a pedir a los bonaerenses que acudan a las urnas para participar de las PASO.

“En esta elección es muy importante que hagamos oír nuestra voz, porque estamos representados por nuestros valores y también los hechos. Podemos hablar de hechos, porque después de 28 años de escuchar un discurso de la escuela pública encontramos que en la provincia no había un registro de cuántas escuelas ni de cuántos chicos había, ni de cómo se llamaban nuestros alumnos”, enfatizó Vidal.

“¿Cómo nuestros docentes no se iban a sentir solos? La matrícula de la escuela pública era cada vez más baja. Los chicos comían por 6,30 pesos. Esos eran los hechos de 28 años de gobierno”, cuestionó la mandataria provincial, que tomó la palabra luego de los discursos del ministro de Educación y candidato a intendente de La Matanza, Alejandro Finocchiaro; el intendente de La Plata, Julio Garro; y la candidata a diputada María Luján Rey.

En esta línea, Vidal destacó el trabajo de los docentes y afirmó: “Hoy puedo mirarlos a los ojos y hablar de los hechos de estos tres años. De la apertura de la escuela pública para que cada vez más bonaerenses elijan esta educación, de las cuarenta mil vacantes en jardines públicos de toda la provincia para que los chicos empiecen el inicial. Defender la educación pública es que un millón de adultos hayan retomado la primaria o la secundaria en estos tres años, frente a los 175 mil que había cuando llegamos. Estuvimos cuarenta años esperando el boleto estudiantil. Tenían ley, pero no boleto. Esos son hechos”.

msn