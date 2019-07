Patricia Bullrich: “Alberto Fernández tiene mala intención y lo que dice es poco serio”

Faltan poco días para las elecciones PASO y la campaña electoral no sólo entra en la recta final sino que también comienza a calentarse con cruces de declaraciones de los candidatos opositores y oficialistas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó en las últimas horas al debate y cruzó al precandidato presidencial Alberto Fernández en declaraciones a Luis Novaresio en Radio La Red.

“Creo que en las declaraciones de Alberto Fernández hay mala intención, dijo la funcionaria. Alguien que dice cosas tan poco serias, que van a llevar a una situación de total y absoluta inestabilidad, o que podrían llevar a esa situación, porque por suerte estamos fuertes y eso no pasa, tiene mala intención; es lo mismo que le pasó a Alfonsín y es un poco la vieja escuela de cuanto peor mejor; más allá de la pérdida de espacios y de los problemas que está teniendo la campaña de Alberto Fernández”.

La ministra agregó que -Nosotros vamos a cuidar de que no haya inestabilidad, no vamos a permitir lo que ya sucedió en Argentina en tantas oportunidades. Es histórico el fin del mandato de un gobierno de carácter distinto a los gobiernos corporativos que concentran el poder, y no nos van a arrebatar eso”.

Las declaraciones de Fernández quien ratificó este lunes 29 de julio su propuesta de dejar de pagar los intereses en las Letras de Liquidez del Banco Central, conocidas como Leliq, con el fin de aumentar las pensiones de los jubilados si asume el cargo el 10 de diciembre, generaron una gran revuelo y el Gobierno aprovechó esos dichos para salir a cuestionarlo.

En la entrevista con Luis Novaresio, Bullrich, habló también sobre el Servicio Cívico Voluntario al señalar que “consideramos un éxito que el primer día se hayan anotado 9 mil personas al Servicio Cívico Voluntario, por el sólo hecho de poner la página online. Esto muestra la necesidad de un espacio formativo en disciplina, valores y habilidades, que es algo que hoy puede no estar cubierto por la educación formal en las escuelas”.

Sobre la sitiuación que vivió el actor Juan Acosta, Bullrich dijo: “Me parece importante saber qué pasó, no sólo escuchar lo que pasó en la Radio, se debería analizar la situación. Cristian Ritondo deberá analizar el tema con los policías bonaerenses. Yo le dije a Acosta que le trasmitiría lo que me dijo a Ritondo. Sé que Ritondo separó a los efectivos policiales. Yo le mandé un mensaje a Acosta porque me mandó un mensaje”.

msn