Ariana Grande confesó admiración por Jim Carrey

La cantante Ariana Grande acaba de finalizar su participación en la serie “Kidding”, de Jim Carrey, por quien la cantante reveló su total admiración desde aún “antes de que pudiera hablar”.

Para celebrar su participación en la serie, la estrella de 26 años publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece abrazada con el comediante, en la que detalla cuánto significó para ella la experiencia.

“No hay palabras”, escribió la cantante de “God is a Woman”.

“He estado mirando mi pantalla y ninguna palabra hace justicia en este momento”.

“Agradecida por la experiencia más especial de mi vida; nada es más loco que trabajar y pasar tiempo con alguien a quien has idolatrado y adorado antes de que pudieras hablar”, subrayó la cantante de Boca Ratón, Florida.

Agregó que, “en realidad, lo que es aún más loco es descubrir que esa persona es más especial, cálida y generosa en persona de lo que jamás imaginaste”.

Grande explicó que tuvo una pequeña aparición en “el divertido y conmovedor programa ‘Kidding'” para la próxima temporada. “Este fue un SUEÑO de una experiencia”, dijo.

Grande reveló su admiración por el comediante de “Dumb & Dumber” en abril pasado. Sorprendió al afirmar que su primer nombre de usuario en algunas cuentas que utiliza en Internet eran ‘jimcarreyfan42’.

A partir de ese momento, muchos seguidores de la cantante comenzaron a escribirle en la redes sociales citándola bajo ese nombre. “¿Está bien jimcarreyfan42?”, preguntó una admiradora recientemente.

“No”, respondió directamente Grande.

En la serie “Kidding”, Carrey, de 57 años, interpreta a Mr.

Pickles, un presentador de televisión infantil con una vida personal que se desmorona lentamente. La serie fue estrenada en septiembre de 2018, y ya recibió varias nominaciones al Premio Golden Globe.

“Gracias, gracias, gracias Jim y gracias Dave por invitarme”, expresó Grande. “Tengo mucho más que decir, pero las palabras en realidad no pueden abarcarlo”.

Para Carrey, la serie representó su gran regreso y su mayor éxito en la televisión, tras un breve periodo de estar alejado del cine, y en momentos en que se cumplen 25 años de su primer gran triunfo de taquilla, “The Mask”.

Hace 25 años y bajo la dirección de Chuck Russell se estrenó “La máscara”, uno de los filmes cómicos más reconocidos, que significó además el debut cinematográfico de Cameron Diaz, y consagró la carrera de Jim Carrey.

ansa