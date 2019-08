Denuncian tráfico de niños en frontera con Venezuela

La Organización Internacional de Migraciones (OIM) reportó la presencia de presuntos traficantes de personas en el estado de Roraima, en la frontera con Venezuela, donde la Policía Federal investiga el tema.

Yssyssay Rordrigues, coordinadora de proyectos de la OIM, dijo que la oficina de la entidad en Roraima recibió “varios relatos” sobre mujeres asediadas para entregar sus hijos pequeños.

Más de 30 mil venezolanos están radicados en Boa Vista, la capital de Roraima, gran parte de los cuales viven en albergues, predios abandonados y algunos en condición de calle.

Una mujer venezolana de 25 años contó, preservando su identidad, que “una brasileña me dijo ‘te doy 6 mil reales (1.500 dólares) y tu me das tu niña, con ese dinero podrás mantener a tus otros niños”.

El flujo de venezolanos creció considerablemente desde el año pasado con el agravamiento de la crisis en el país caribeño.

Este año el presidente Nicolás Maduro bloqueó la frontera durante 5 meses pero esto no impidió que venezolanos ingresen a Brasil de forma clandestina.

La Policía Federal investiga el accionar de estos presuntos traficantes de menores y el Ministerio Público Federal informó haber recibido denuncias sobre brasileños y extranjeros que compran bebés venezolanos por los que pagan entre 200 reales y 6.000 reales (50 a 1.500 dólares).

Una pareja formada por un hombre de Bangladesh y una brasileña fueron arrestados cuando intentaban registrar como su hija a una beba venezolana por la que pagaron 2 mil reales (500 dólares).

ansa