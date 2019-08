Sandra Pitta le responde a Alberto Fernández

La investigadora del Conicet Sandra Pitta fue una de las firmantes de la solicitada en apoyo a la reelección de Mauricio Macri junto a otras personalidades del mundo académico, científico, intelectual y de la cultura. La biotecnóloga sin embargo quedó en el centro de las noticias luego de escribir en Twitter que tenía miedo de ser despedida del organismo en un eventual nuevo gobierno kirchnerista, lo que provocó que Alberto Fernández le respondiera en un discurso público, algo que ella consideró un “apriete” y que motivó su respuesta ante los medios.

“Sé que si ganan los Fernández, de alguna manera me van a echar de Conicet. Lo tengo claro. Pero prefiero irme del país antes que tener miedo. Mucho miedo en este país. Demasiado”, escribió la investigadora en su cuenta de Twitter este martes 30 de julio. El precandidato presidencial del Frente de Todos le respondió este miércoles cuando encabezó un encuentro con cientos de científicos en la Facultad de Exactas de la UBA.

“A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién vota. Así que, Sandra Pitta, no tengas miedo, te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos, porque vos valés mucho igual que todos ellos”, sostuvo el exjefe de Gabinete.

Fernández luego se dirigió directamente a ella: “Esta mañana, cuando leía en Twitter el cruce con Sandra, a quién no tengo el gusto de conocer. la verdad decía ‘qué equivocada está’. No debe saber lo que a mí me marcó la noche. Yo no pego con bastones, ni con decretos ni con nada a nadie y menos a los que investigan y educan. Sandra, sacate ese miedo. Es un miedo incomprensible“.

La científica usó la red social de Twitter para responderle a Fernández y a los afines al kirchnerismo que la cuestionaron por su apoyo a Cambiemos: “Chicos, para asustarme hace falta más. Esto los describe a ustedes. No a mí. Gracias a todos los que se están solidarizando conmigo en este momento”.

En ese mismo hilo, la investigadora del Conicet prosiguió: “No me importa el bullying. Ya les dije: soy una outsider y ese es mi mayor orgullo. Se los recomiendo, pequeños esclavos. La libertad es maravillosa. No voy a pensar como la manada. Nunca. Lo lamento por ustedes. Reitero: prueben con el pensamiento libre y crítico. Es maravilloso. Científicos haciendo bullying a una ciudadana común. Un candidato a Presidente personalizando a una ciudadana común. Rompieron todo, pibes”.

Pitta explicó luego que las repercusiones de los dichos del precandidato del Frente de Todos traspasaron nuestras fronteras y lamentó la imagen que dio el país: “Me están llamando de medios extranjeros. Qué bien nos hiciste quedar Alberto! Apretando a una ciudadana común en el Aula Magna de una Universidad Pública. Muy bien lo tuyo”.

Cuando un usuario le consultó por su situación y sobre por qué los científicos no aplican pensamiento crítico y “aplauden como focas las barbaridades q dicen estos K”, ella contestó: “No sé. Pero me recuerda a ciertas historias de científicos en la Alemania nazi. Sí: nazis“.

Entrevistada por el programa De Acá en Más que se emite por radio Metro, la biotecnóloga manifestó su preocupación por el hecho de que su nombre se haya hecho tan conocido: “Al principio me reí con lo que dijo Alberto sobre mí porque me iba a convertir en famosa. Después, me llamaron amigos, funcionarios para solidarizarse conmigo. Personalizar es muy peligroso porque marca a la persona“. Además, contó:”Uno de mis hijos me dijo: ‘Yo de este país me voy ya'”.

Pitta denunció también persecución en el organismo a raíz de su apoyo al oficialismo. “Después de firmar la solicitada a favor del gobierno y hacer una nota de radio, subieron el audio a un grupo de becarios y un director de un instituto del Conicet se preguntaba: ‘¿Volverá a trabajar si gana Fernández?'”.Y agregó: “Ese día cuando subí la captura de pantalla de lo que dijo el director de Conicet, muchos compañeros que votan a Cambiemos dicen que nos van a mandar al exilio”.

