D’Onofrio: “Se puede dar una semi entre River y Boca, pero de la final en Madrid no nos olvidamos”

River consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores y se cruzará con Cerro Porteño de Paraguay. Boca hizo lo propio y se medirá con Liga de Quito. Si ambos se clasifican a la siguiente ronda, volverán a verse las caras. Y a esta posibilidad hizo referencia Rodolfo D’Onofrio, en el programa radial de Eduardo Feinmann en La Red.

“¿Suerte, River? Me llama la atención que lo diga cuando ganaron todas las Libertadores por penales. ¿Cómo se llama eso?”, le retrucó el presidente millonario al conductor de radio, que es simpatizante xeneize. El duelo de chicanas, aunque sin malas intenciones y con tono jocoso, no quedó ahí. “Puede darse un cruce en semis pero de la final (en Madrid) no nos olvidamos, eh”, recordó el mandatario del club de Núñez.

Por otra parte, trató de ser cauto frente a la chance del nuevo superclásico continental porque antes hay rivales que afrontar: “Accesible no es nadie. En su momento se dijo lo mismo de Independiente del Valle”.

En cuanto al análisis del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, valoró: “River jugó a atacarlo al equipo brasilero (Cruzeiro). Demostró que le cuesta arrancar de nuevo pero cuando entra en un circuito, es muy bravo. No nos mataron en Brasil, ahora a bancarse a River, eh“.

Otro de los temas que tocó D’Onofrio en la entrevista fue la llegada del nuevo auspiciante de la camiseta millonaria procedente de Turquía y el conflicto que esta decisión podría generar con la comunidad armenia, sobre todo en Matías Patanian, que a pesar de que ya no es más dirigente de la institución de Núñez, entiende el dolor que le puede significar al ex vicepresidente del club, de descendencia armenia.

“Turquía está reconocido por Argentina. Tiene su Embajada, vino al G20, sus aviones arriban en Ezeiza. La relación con Turquía es muy buena, River tiene un acuerdo de nivel internacional con la empresa”, dijo el titular de la entidad riverplatense.

River llegó a un acuerdo con la empresa Turkish Airlines y firmará en los próximos días un contrato por tres años para ser el principal sponsor en la casaca por un monto que iría entre 10 a 15 millones de dólares por los próximos tres años.

“Estábamos buscando un acuerdo y el mejor arreglo, a veces hay que cuidar la economía y con quién lo hacemos el acuerdo”, agregó D’Onofrio.

De cara a lo que será la definición de la Copa Libertadores, en la que además de Boca y River también serán protagonistas de los cuartos de final tres equipos brasileños -pueden ser cuatro si Gremio supera en la serie a Libertad de Paraguay-, D’Onofrio se metió en la discusión sobre la aplicación del VAR.

“Toda tecnología nueva necesita una práctica, un entrenamiento mejor. Creo en los árbitros, tengo una teoría respecto a los arbitrajes: si creemos que los árbitros no dirigen bien por falta de capacidad o tenemos dudas, tenemos que pedir antes del campeonato que no dirijan”, analizó.

Y también se refirió a la supuesta necesidad de que un conjunto de Brasil sea uno de los dos protagonistas que competirán por el título de campeón de América en la final única que se jugará en Santiago de Chile.

“No creo que tenga que haber un equipo brasileño en la final. Confío plentamente en los árbitros. A River lo han dirigido muy bien, no tengo nada para decir”, concluyó.

