Sentencia contra Katy Perry por el plagio del tema “Dark Horse”

Un jurado determinó que Katy Perry, sus colaboradores y su sello discográfico deberán pagar 2,78 millones de dólares porque “Dark Horse”, una canción que la artista lanzó en 2013, es una copia parcial de “Joyful Noise”, del cantante cristiano de rap Flame.

Lo determinó anoche un jurado de Los Ángeles, según el cual el dinero será otorgado a Marcus Gray y sus dos coautores de la canción de 2009 “Joyful Noise”.

Fue una victoria inesperada para Gray, un artista relativamente poco conocido, que tiempo atrás se presentaba como Flame.

La demanda presentada por Gray hace cinco años sobrevivió a constantes desafíos judiciales y a un juicio contra los mejores abogados de Perry y los otros cinco pesos pesados de la industria de la música que estaban detrás de la canción.

Los miembros del jurado habían determinado a inicios de esta semana que “Dark Horse” era una copia de “Joyful Noise” y luego tenían la tarea de decidir cuánto debían pagar los acusados.

La decisión unánime del jurado de nueve personas se produjo después de un juicio de una semana, durante el cual Perry testificó sobre la creación de la canción, informó Variety. La cantante no estaba en la sala del tribunal cuando se leyó el veredicto, informaron fuentes citadas por la revista.

Marcus Gray argumentó que “Dark Horse” infringió sus derechos de autor al usar un ritmo subyacente de su canción sin permiso, informó Variety. Los abogados de Perry argumentaron, en parte, que la porción en cuestión era demasiado común y breve para ser protegida por los derechos de autor.

Los coautores de Perry nombrados en la demanda incluyen a Dr.

Luke, cuyo nombre real es Lukasz Gottwald; el productor Max Martin; el productor Cirkut, cuyo nombre real es Henry Walter; la compositora Sarah Hudson, y el rapero Juicy J, quien apareció en la canción, según The New York Times.

Perry dijo durante su testimonio que la canción le fue proporcionada por Dr. Luke y Cirkut y sugirió que la parte que suena similar a “Joyful Noise” podría haber estado en la canción sin su conocimiento.

Flame argumentó que su canción, que fue lanzada en 2008, era popular en la comunidad cristiana y estaba ampliamente disponible en aplicaciones de transmisión, lo que significa que los productores de Perry podrían haberla escuchado antes de comenzar a trabajar en la misma.

ansa