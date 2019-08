Sol Pérez quiere ser diputada

¿Sol Pérez planea darle un giro a su carrera? Parece ser que sí. La modelo quiere ser diputada. “Me gustaría ser diputada. Me parece que los que llegan a las posiciones de poder no son quienes tienen realmente ganas de ayudar a la gente. Me parece que somos piezas de ajedrez de quienes tienen todo el dinero y el poder, y ellos nos van moviendo y contando lo que queremos escuchar”. Sol sabe que el camino no será fácil: “Me parece que tenés que tener unos ovarios así de grandes porque, como le pasó a Amalia Granata, te tiran después el carpetazo, de donde saliste. Las mujeres tenemos que estar continuamente aclarando que podemos pensar y si una vez te equivocas, no te perdonan y volves a ser la ´hueca y tontita´ que sólo sabe reír”.

