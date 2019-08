Venezuela: Apagón en varias zonas de Caracas

Varios sectores de Caracas y algunos del Estado Miranda sufrieron hoy un apagón como consecuencia de una nueva falla eléctrica que hasta ahora no ha sido reportada por las autoridades venezolanas.

A través de las redes sociales usuarios reportaron que el corte de energía afecta a zonas del centro de Caracas, como: Capitolio, la Candelaria, El Paraíso, Bellas Artes, La Hoyada, Altagracia, y Nuevo Circo, y también varias de El Hatillo, y Baruta, entre otras.

Igualmente informaron que el Metro de Caracas registra retrasos motivados por fallas eléctricas en la línea 1, y que las estaciones Parque Carabobo y Bellas Artes no prestaron servicio comercial tras quedarse sin luz.

A través de las redes sociales, los usuarios difundieron fotografías de la gente a la espera de la apertura de estas estaciones pese a que la empresa no ha notificado nada al respecto.

Venezuela registró el pasado 22 de julio el quinto mega apagón en lo que va del año, que afectó a todo el país, y que, según el gobierno, fue producto “de un ataque de carácter electromagnético” en el bajo Caroní (estado Bolívar, sur) que “buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana”.

El gobierno de Nicolás Maduro suele atribuir las fallas en el servicio eléctrico que con frecuencia sufre el país, a “acciones de sabotaje y ataques terroristas” pero que, según analistas locales y opositores, responden a deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones, una disminución de las inversiones y mala gerencia.

Venezuela, está hundida en una severa crisis económica dominada por una hiperinflación, severa escasez de productos básicos como alimentos y medicinas y colapso en los servicios básicos.

