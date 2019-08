El Papa contra “la cultura del abuso”

El papa Francisco expresó que combatir los abusos sexuales en el seno de la Iglesia “no es una tarea fácil” pero “requiere del esfuerzo de todos”. Lo escribió en una carta dirigida a los sacerdotes de todo el mundo al recordar los 160 años de la muerte del Cura de Ars, San Juan Maria Vianney, patrono de los párrocos.

La misiva, titulada “A mis hermanos presbíteros”, expresa aliento y cercanía a los religiosos, quienes “sin hacer ruido” dejan todo para comprometerse en la vida cotidiana de las comunidades; trabajan en la “trinchera” y cada día ponen la cara sin darse demasiada importancia “para que el pueblo de Dios sea cuidado y acompañado”.

“Me dirijo a cada uno de ustedes quienes, en muchas ocasiones, de modo inadvertido y sacrificado, en el cansancio, en la enfermada y en la desolación, asumen la misión como un servicio a Dios y a su pueblo y aún con todas las dificultades del camino, escriben las páginas más bellas de la vida sacerdotal”, escribió.

El texto, sin embargo, tiene una nota de “dolor” y una mirada al escándalo de los abusos sexuales.

“En los últimos tiempos hemos podido escuchar más claramente el grito, a menudo silencioso y obligado al silencio, de nuestros hermanos, víctimas de abusos de poder, de conciencia y sexuales por parte de ministros ordenados”, observó Jorge Bergoglio. Detalló que la Iglesia está “fuertemente comprometida en la realización de las reformas necesarias para impulsar, desde la raíz, una cultura basada en el cuidado pastoral de manera que la cultura del abuso no logre hallar espacio para desarrollarse y, menos aún, perpetuarse”.

“No es una tarea fácil y, en el corto plazo, requiere el compromiso de todos”, afirmó Francisco.

Agregó que “si en el pasado, la omisión pudo transformarse en una forma de respuesta, hoy queremos que la conversión, la transparencia, la sinceridad y la solidaridad con las víctimas se transformen en nuestro modo de hacer historia y nos ayuden a estar más atentos frente a todos los sufrimientos humanos”.

Sin embargo, explicó, “sin ignorar el daño causado”, sería “injusto no reconocer que muchos sacerdotes de manera constante e íntegra ofrecen todo aquello que son y lo que tienen por el bien de los demás”. Se trata, dijo, de esos religiosos “que hacen de su vida una obra de misericordia en regiones o situaciones a menudo inhóspitas, lejanas o abandonadas, aún a riesgo de su propia vida”. El Papa les agradeció “por su valiente y constante ejemplo” y escribió que los “tiempos de la purificación eclesial que estamos viviendo nos harán más felices y simples y en un futuro no muy lejano serán muy fructíferos”. La misiva invita a no desalentarse porque “el Señor nos está convirtiendo a todos hacia él. Nos está haciendo experimentar la prueba para que comprendamos que sin él somos polvo”.

Otras palabras clave de la extensa carta, difundida en al menos ocho idiomas, entre ellos, el árabe, son “gratitud”, “coraje” y “alabanza”.

En el Angelus, Francisco también recordó al Cura de Ars y explicó que quiso escribirle a los religiosos “para alentarlos a la fidelidad a la misión que Dios les encomendó”.

Exhortó a que “el testimonio de este párroco humilde y totalmente dedicado a su pueblo ayude a redescubrir la belleza y la importancia del sacerdocio ministerial en la sociedad actual”.

Además, el Sumo Pontífice se dirigió a los sacerdotes a través de dos tuits por el aniversario. Les explicó que les había escrito a todos ellos, quienes “asumiendo la misión como un servicio a Dios y a su pueblo, escriben las páginas más bellas de la vida sacerdotal”.

“Gracias por la alegría con la que supieron ofrecer su vida, gracias por todas las veces que recibieron a quienes estaban caídos, curando sus heridas, mostrando ternura y compasión”, concluyó.

ansa