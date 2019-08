Flamengo intentara ir por Mario Balotelli

Flamengo le ofreció un contrato por dos temporadas y media al delantero italiano Mario Balotelli, sin club tras su paso por Olympique de Marsella.

“Mario es el 9!”, tituló en su portada el diario deportivo Lance, el cual asegura que “SuperMario” llegará a Río de Janeiro con su hermano Enock Barwuah, también futbolista y de 25 años.

El reporte indica que Barwuah, quien ya jugó en los clubes Foligno, Bogliasco y Pavia, será contratado por Boavista, equipo de la máxima categoría carioca que tiene su sede en la localidad costera de Saquarema, paraíso de los surfistas.

El presidente del Flamengo, Rodolfo Landim, confirmó en la víspera el interés del club por Balotelli, quien expresó su deseo de avanzar en la tratativa.

Landim agregó que el DT portugués Jorge Jesús solicitó un delantero de área para acompañar a Gabigol, por cuyo pase Flamengo pidió 20 millones de euros al Valladolid, club propiedad del ex astro brasileño Ronaldo.

“Balotelli es un gran jugador. Cuando nuestros directivos Marcos Braz y Bruno Spindel fueron a Europa contactaron a Balotelli, que a su vez demostró interés en jugar para Flamengo”, relató Landim.

“De todos modos, por ahora no hay nada más. Repito, Balotelli es un gran jugador pero todavía no hay nada definido”, aclaró el presidente del club carioca, que ya sumó nueve refuerzos en pos de conquistar la Copa Libertadores.

Antes, arribaron Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luis, Gerson, Joao Lucas, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, Bruno Henrique y el mencionado Gabigol, cuyo pase intentarán comprarle al Inter.

