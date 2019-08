“Las sanciones son contra Maduro y su régimen”

El líder opositor Juan Guaidó instó hoy al presidente Nicolás Maduro a abandonar el Palacio de Miraflores para que se levante “mañana” el bloqueo que impuso Estados Unidos a los activos del gobierno venezolano en esa nación.

“Es absoluta responsabilidad de Nicolás Maduro el hambre, la desesperación, la falta de luz, de agua, no van a tercerizar la culpa que tiene haber creado esta miseria”, disparó Guidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 naciones. “Si te interesa tanto vete de Miraflores, así se levantan las sanciones mañana”, aseveró durante una concentración opositora realizada este miércoles en Caracas.

El líder opositor insistió en que “esas sanciones impuestas por Estados Unidos son para Maduro, son para el régimen”.

“Las sanciones ampliadas por Estados Unidos, producto del lavado de dinero, del narcotráfico, no tienen que ver ni con la comida, ni con medicinas, ni con la industria privada. El régimen tiene que entender que no puede seguir usando el dinero del Estado”, aseveró. Destacó que el programa de alimentos subsidiado conocido como “Clap”, es “producto que destruyeron el campo, expropiaron las empresas y producto de eso debemos importar el 80 %”.

“No es normal que se dependa de un subsidio de alimentos. La única forma de garantizar el suministro de alimentos es recuperando industria privada, la petrolera, es saliendo de esta dictadura”, enfatizó. Guaidó pidió a los venezolanos no convertir las “dudas en retroceso” tras precisar que hay una “estrategia nacional e internacional” para lograr el “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

En este sentido apuntó que el proceso de negociación que se adelante entre delegados del oficialismo y la oposición en Barbados, bajo la mediación de Noruega, es un mecanismo más que se contempla para lograr el fin, que es recuperar la democracia.

“No es un elemento aislado la mediación en Noruega. La presión diplomática, el Grupo de Lima, las sanciones de Canadá, de Suiza, buscan ejercer la presión que tiene el mundo democrático para enfrentar una dictadura. Es importante orientarlo como venezolanos en esa dirección. Tenemos todas las herramientas para superar la dictadura”, sentenció.

Guaidó declaró en la concentración que la oposición realizó en una plaza al este de Caracas, para exigir la libertad del diputado Juan Requesens al cumplirse este miércoles, un año de “su secuestro” por parte del “régimen”, tras ser señalado de participar en el magnicidio del 4 de agosto del 2018.

“Lo vamos a sacar muy pronto de ese hueco donde está hoy. No lo hemos olvidado”, afirmó.

El parlamentario quien permanece detenido en el Helicoide, sede del Servició Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fue acusado de siete delitos, entre ellos “traición a la patria, terrorismo y homicidio calificado en grado de frustración contra Maduro, en un proceso denunciado por sus abogados como “arbitrario” y en el cual aseguran le han violado los derechos humanos al legislador.

