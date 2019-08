Matías Lammens aseguró que no conoce a Cristina e insistió: “No soy kirchnerista”

El candidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos, Matías Lammens, aseguró este martes que no conoce personalmente a Cristina Kirchner y se despegó del espacio que ella lidera al sostener que no es kirchnerista y que integra “un frente amplio” al que fue convocado por Alberto Fernández.

“No soy kirchnerista, voy por un frente amplio que incluye al kirchnerismo. No la conozco a Cristina, no hablé nunca con ella. Va a ser Alberto quien gobierne. Mi candidatura la arreglé con Alberto, que expresa muchas voces por fuera del kirchnerismo. Tiene una pluralidad bárbara, me siento muy cómodo con toda la gente que lo integra”, sostuvo Lammens en declaraciones a Radio Mitre.

El aspirante a ganarle la jefatura de Gobierno porteño a Horacio Rodríguez Larreta consideró que las de este año serán “unas elecciones diferentes” porque “es la primera vez que van a las urnas con una crisis económica grande“.

Además, fue crítico de la grieta al advertir que “eran dos trenes a 240 kilómetros por hora”, y celebró “lo que pasó con la elección de Alberto Fernández y la decisión de Cristina Fernández de correrse“.

Como sostuvo a lo largo de la campaña, Lammes cuestionó que “la Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto parecido al de Madrid, y debería tener un modelo de desarrollo económico, invertir más en educación, que pasó del 25 % al 17 %. Tiene las condiciones dadas para hacer otro tipo de política”.

En relación con la elección bonaerense, elogió a Axel Kicillof al señalar que “es un tipo muy interesante, muy preparado, honesto, que tiene un entusiasmo bárbaro”.

“De la gestión de Vidal rescato la valentía para enfrentar muchas cosas, el problema de Vidal y de Larreta es que han sido parte de las decisiones económicas que provocaron la crisis más fuerte en los últimos 20 años”, concluyó.

