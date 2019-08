Se agotaron las entradas para el partido debut De Rossi

El debut del italiano Daniele De Rossi con la casaca de Boca Jrs, frente a Almagro por Copa Argentina, tendrá un marco acorde pues los fanáticos “xeneizes” agotaron las entradas disponibles en menos de media hora.

Apenas 20 minutos bastaron para que los hinchas de Boca adquirieran las 22.000 localidades disponibles para el estreno del ex capitán de la Roma en el estadio Ciudad de La Plata, el próximo martes.

Martes 13, fecha en la que los supersticiosos aconsejan “no te cases, ni te embarques”, pero que si todo termina bien seguramente resultará inolvidable para De Rossi, quien finalmente se dará el gusto de jugar su primer partido en Boca.

El duelo ante un rival de la segunda división podría deparar alegrías para el ex “giallorosso”, pero también alguna sorpresa, como la que suele dar la Copa Argentina, torneo en el que no siempre el equipo más laureado impone su peso ante el más débil.

Son varios los ejemplos de planteles del ascenso eliminando a rivales de primera división o de una categoría superior desde que se disputa este torneo, en el que participan equipos de todas las categorías del fútbol local.

Los hinchas de Boca que no lograron adquirir alguna de las 10.000 entradas generales disponibles o de las 12.000 plateas en oferta (con precios de entre 500 y 1.200 pesos -entre 10 y 25 dólares) expresaron su fastidio en las redes sociales.

Seguramente, alguno de ellos intentará probar suerte cuando se pongan en venta el lunes las entradas para los aficionados de Almagro, aunque este escenario anticipa inconvenientes para los “infiltrados” si no saben camuflarse para no ser detectados.

El técnico “xeneize”, Gustavo Alfaro, anticipó hace algunos días que De Rossi finalmente debutará con la casaca de Boca en este partido y la fiebre por ver en acción al campeón mundial en Alemania 2006 va “in crescendo” desde que arribó a Buenos Aires.

“¿Por qué elegí jugar en Boca? Por qué no. Es un club grande que quiere ganar y que me hizo sentir querido”, destacó De Rossi, de 36 años, en diálogo con el canal oficial del popular club argentino.

“Es algo hermoso haber recibido esta oferta a esta edad y no tuve dudas al decidir jugar en Boca”, completó el italiano al destacar el rol que cumplió el director deportivo Nicolás Burdisso, ex compañero de De Rossi en Roma.

El mediocampista italiano que alguna vez se confesó sorprendido por el clima que se vive en “La Bombonera”, ya sintió en carne propia como jugador de Boca esa sensación en el empate sin goles con Huracán por la Superliga local.

“Es el único estadio que me emocionó, aún antes de ingresar en él”, comentó De Rossi, cuyo estreno será en un escenario acorde pues el Estadio Unico de La Plata, inaugurado en 2003 y reinaugurado ocho años más tarde, es considerado uno de los más modernos de Sudamérica.

