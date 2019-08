Triunfo del Real Madrid con el primer gol de Eden Hazard

Real Madrid sumó su segundo triunfo de pretemporada al vencer por 1-0 de visitante al Salzburgo con un gol del atacante belga Eden Hazard.

El ex delantero del Chelsea registró su primer gol con la camiseta “merengue” a los 19′ del amistoso disputado en el Red Bull Arena de Salzburgo con un derechazo que el arquero Cican Stankovic no pudo desviar.

Hazard fue titular en una alineación en la que el DT francés Zinedine Zidane ubicó tres defensores, entre ellos el brasileño Eder Militao, quien estuvo acompañado por sus compatriotas Marcelo y Casemiro, que integraron el mediocampo.

El también brasileño Vinicius Júnior ingresó en el complemento con el uruguayo Federico Valverde, mientras que el arquero costarricense Keylor Navas permaneció entre los suplentes.

En cambio, Zidane ni siquiera llevó a Austria al mediocampista colombiano James Rodríguez, al atacante hispano dominicano Mariano Díaz y al delantero galés Gareth Bale, a quienes no tendrá en cuenta en la próxima temporada.

Además de sumar su segundo triunfo, fue el primer partido de pretemporada para Real Madrid sin goles en contra tras haber vencido por 5-3 al Fenerbahce y luego de las caídas con Bayern Munich (3-1), Atlético Madrid (7-3) y Tottenham (1-) y del empate con Arsenal (2-2).

El próximo compromiso de pretemporada para Real Madrid será este domingo, cuando visitará a Roma en el estadio Olímpico de la capital italiana.

ansa