la justicia archiva la investigación sobre Neymar

La Justicia de San Pablo archivó hoy las investigaciones contra el jugador Neymar abiertas tras la denuncia de abuso sexual presentada por la modelo Najla Trinidade.

La jueza Ana Paula Vieira de Moraes, de foro de Violencia Doméstica, Familiar y contra la Mujer, suspendió las diligencias haciendo lugar a lo propuesto por el Ministerio Público. “Decidimos pedir el archivo del proceso por no haber pruebas suficientes, pero esto no significa la absolución (de Neymar) ya que existe la posibilidad de reabrir la causa”, declaró la fiscal Flavia Merlini.

Merlini y Estefania Paulin fueron las responsables de la investigación llevada adelante por el Grupo de Enfrentamiento a la Violencia Doméstica del Ministerio Público paulista.

El astro del Paris Saint-Germain y la modelo Trininade tuvieron dos encuentros privados a fines de mayo en el hotel Sofitel, de Paris, tras lo cuales la joven presentó una denuncia ante la policía paulista afirmando tener imágenes del supuesto abuso.

Pero Trinidade “no produjo ninguna de las pruebas prometidas, la policía pidió que mostrara el video que dijo tener y no lo hizo, tampoco quiso entregar su celular”, precisó la fiscal Paulin.

La denuncia causó un escándalo que repercutió en la concentración del seleccionado que se preparaba para la Copa América jugada en Brasil.

Pocos días después Neymar se lesionó un pie en un amistoso que lo obligó a desistir de jugar en la Copa conquistada por Brasil.

Con más de dos meses inactivo el astro aún no sabe si continuará en el Paris Sanin-Germain a donde llegó hace dos años por 222 millones de euros.

Comentaristas europeos consideran difícil que el atacante siga en el club francés debido a su conflictiva relación con dirigentes y algunos compañeros, y tampoco avanzaron los suficiente las negociaciones para su retorno al Barcelona.

Resta la posibilidad de fichar para el Real Madrid cuyo presidente, Florentino Pérez, sería favorable a la operación pero esta opinión no es unánime en la dirigencia merengue.

