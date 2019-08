Neymar le pone plazos a Barcelona

El futbolista brasileño Neymar, decidido a salirse del PSG de Francia, le ha puesto fecha límite a Barcelona, el 20 de agosto, para que haga una propuesta por su pase, mientras su entuerto legal parece llegar a su fin.

Barcelona se ha perfilado como el principal destino de Neymar ante su deseo de marcharse de Francia, pero todavía no hay ningún avance concreto.

Si el club catalán no hace ningún movimiento, el atacante evaluará otras posibilidades, incluyendo la de Real Madrid, según desliza su entorno.

El principal objetivo de Neymar antes de fin de mes es uno: no pertenecer más a PSG. En la mayoría de las ligas top de Europa -a excepción de la Premier League-, el libro de pases cierra en los primeros días de septiembre y es por eso que el jugador nacido en Sao Paulo le solicita a Barcelona un poco de celeridad.

Josep María Bartomeu y Nasser Al-Khelaifi, presidentes del Barcelona y PSG respectivamente, tendrán una reunión el próximo 16 de agosto. En la cita podrán hablar sobre la posible incorporación de Neymar al club español.

“Mi hijo lleva sin jugar al fútbol un tiempo por la lesión que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego desde junio, pero adquirió una gran fortaleza para superar problemas”, dijo el padre de Neymar, Neymar Santos, al periódico español As. “Volverá a ser feliz cuando disfrute de su juego”, acotó.

En tanto, Neymar reaccionó a través de su cuenta oficial de Instagram a la petición que la fiscalía ha hecho al Tribunal de Violencia Doméstica de Santo Amaro, en Brasil, para que archive la denuncia por violación que interpuso contra él la modelo Najila Trindade Mendes da Souza.

El caso está ahora pendiente de que este Tribunal acepte las alegaciones presentadas por la acusación, pero la lógica apunta a que el caso será archivado.

Al menos, así lo interpreta el futbolista, que lanzó este viernes un comunicado en el que se congratula de que el caso esté en vías de resolución.

“Este será un capítulo que no olvidaré en mi vida por muchas razones, siendo la principal el daño que me causaron a mí, a mi familia y a las personas que realmente me conocen”, apunta Neymar.

“Seré honesto y no diré que estoy feliz, sino aliviado. La cicatriz continuará recordándome que un ser humano puede hacer cosas buenas, peor también cosas malas!”, añadió.

Y luego apela a una sentida metáfora: “Sí, mi mundo se derrumbó y caí al suelo; pero como dice una leyenda en jiu-jitsu, para muchos, el suelo es el final de todo; para nosotros es solo el comienzo”.

También envía un mensaje de apoyo a las mujeres que han sufrido una violación.

“Que sea el comienzo no solo para mí, sino para todos los que han sufrido este tipo de falsas acusaciones y principalmente, para cada mujer que realmente es una víctima de este acto. Mi deseo es que seas fuerte, luches y consigas todo lo que mereces! gracias a Dios por todo, siempre”, concluyó.

