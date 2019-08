Nicole Kidman, angustiada por sus hijos

Nicole Kidman, quien está a punto de convertirse en abuela, ha estado enviando frenéticos mensajes a sus hijos en un intento de apartarlos de Cienciologia, el culto que avanza en el mundo del espectáculo.

La prensa estadounidense describió que la hija adoptiva de Kidman y Tom Cruise, Isabella, de 26 años, está embarazada.

Si bien la actriz australiana tiene intenciones de estar junto a su hija y su hijo Connor, de 24 años, fuentes citadas por RadarOnline aseguran que cada paso que intenta dar para llegar a ellos, es bloqueada por la poderosa iglesia en la que su ex esposo es un fuerte referente.

“Las cosas se están poniendo difíciles para Scientology con casos judiciales que amenazan con hacer que la organización se abra de par en par”, aseguró una fuente anónima. “Y si eso sucede, ella quiere que Connor e Isabella, y este potencial nieto, estén fuera de peligro”.

Los rumores aseguran que los miembros de la Cienciologia “están cerrando filas en torno a su líder David Miscavige y la estrella número uno de la religión, Tom Cruise”, ex de Nicole y el padre adoptivo de Isabella y Connor.

De acuerdo a las fuente, hay mayor seguridad en torno a los dos jóvenes, seguramente por orden de la estrella de “Top Gun”.

Poco se sabe sobre la relación que mantiene Nicole Kidman, de 52 años, con sus hijos adoptivos. En una entrevista con la revista australiana Who publicada a fines del año pasado, la actriz rompió el silencio respecto a la falsa impresión de que había renunciado a su papel de madre.

“Soy muy reservada sobre ellos”, manifestó la premiada actriz. “Tengo que proteger esa relación. Pero lo que sí sé al 150% es que renunciaría a mi vida por mis hijos”, añadió.

En esa entrevista se refirió por primera vez a su relación con la Cienciologia. “Son adultos. Son capaces de tomar sus propias decisiones. Han tomado la decisión de ser cienciólogos y como madre, mi trabajo es amarlos”, dijo.

“Yo soy un ejemplo de tolerancia, es en lo que creo”, explicó. “Ese es nuestro trabajo como padres, ofrecer siempre amor incondicional”, amplió.

Sin embargo, según RadarOnLine, Kidman se mantiene alejada de sus hijos desde su divorcio de Cruise en 2001.

“Esos niños han crecido sin opciones”, señal el ex científico Sam Domingo en una entrevista con esa publicación. “Se están utilizando como palanca para la iglesia y no está bien”, afirmó.

Según el experto y bloguero de Scientology Tony Ortega, Isabella se ha convertido en un miembro destacado de Cientología, luego de alabar a la iglesia en un extraño video promocional.

La hija adoptiva de Tom calificó su formación dentro de la controvertida religión como “increíble” y su experiencia de pasantía en la sucursal de Scientology en Londres “fenomenal”.

Mientras tanto, Connor continúa siendo preparado como el “Golden Boy” de la cienciología, aseguró otro ex miembro de la iglesia.

