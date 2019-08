Otra matanza horroriza Mexico

El hallazgo de 19 cuerpos, algunos colgados de un puente en una avenida del estado sureño de Michoacán, marcó el retorno de las matanzas en México, sacudida desde hace 12 años por una interminable pesadilla de violencia sin fin.

El presidente Andrés López Obrador afirmó que tras la masacre, la Marina detuvo a 14 personas, entre ellos dos de ellas de 16 años, investigados por su posible relación con este episodio.

El mandatario calificó de “deplorables y dolorosos” estos hechos de violencia “tremendos” donde “pierden la vida seres humanos, por la forma en que se realizan estos crímenes” y expuso que “constituyen un desafío a las autoridades”. Sin embargo, reafirmó la intención de su gobierno de “seguir combatiendo la delincuencia” aunque sin “caer en la trampa de declarar la guerra como lo hicieron en otros tiempos” sino “atendiendo las causas”.

Este macabro descubrimiento dejó patente el regreso de la espiral del crimen a un estado donde comenzó todo, es decir, la fallida estrategia contra el crimen ordenada sin previo aviso por el entonces presidente Felipe Calderón apenas unos días después de asumir su encargo en diciembre de 2006.

El 6 de septiembre de ese año, pocos meses antes de que Calderón decidiera “atizar el avispero”, como señalan los críticos, en la ciudad de Uruapan fueron arrojadas las cabezas de 5 personas en la pista de baile del bar “Sol y Sombra”.

Ironías del destino, el regreso del torbellino de la violencia en Michoacán y la repetición de las grandes matanzas que se han registrado en esta “larga noche sangrienta” tuvo lugar precisamente en Uruapan.

La conmoción y el horror que suscitó este nuevo suceso mostró que los mexicanos no parecen haberse “curado de espanto”, es decir, no pierden aún la capacidad de asombro.

El ministro de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló hoy que las 19 muertes ocurrieron por una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización Los Viagras y que los detenidos llevaban consigo “armas largas”.

De acuerdo con empresarios de Uruapan dedicados a cultivar aguacate (palta), las víctimas eran parte del grupo de extorsionadores de Los Viagras, asesinados a solicitud de los propios productores, ante la desesperación de que las autoridades eran incapaces de frenarlos.

Nueve de los cuerpos (7 hombres y 2 mujeres) fueron colgados de un puente vehicular del Bulevar Industrial y los otros cadáveres, descuartizados, fueron abandonados en las cercanías, dentro de bolsas negras. El 14 de junio pasado, empacadores de aguacate en Michoacán publicaron un campo pagado en los principales periódicos del estado para denunciar que les estaban robando 4 camiones diarios con carga.

“Es imposible seguir enfrentado las pérdidas, así como el fuerte impacto económico que ello genera”, señaló el aviso.

Según fuentes oficiales, entre 2011 y 2013, la extorsión de Los Viagras arrojó ganancias por unos 75 millones de dólares, en especial en Uruapan, Tancítaro y Peribán.

Las cuotas extorsivas alcanzan los 100.000 pesos mensuales (5.000 dólares) por empresario, y en el caso de los grandes productores hasta 50.000 dólares y si no hay pago los empresarios son secuestrados.

El estado, donde surgió un poderoso movimiento de autodefensa apaciguado por el gobierno en 2014, ahora está cayendo bajo el dominio del CJNG.

Este último resultó empoderado tras la caída en desgracia del “capo de capos” Joaquín El Chapo Guzmán, recién condenado a varias cadenas perpetuas en Estados Unidos y ex líder del Cártel de Sinaloa.

En febrero último, el CJNG anunció su desembarco en Michoacán y ello ha desatado una ola de violencia que arroja entre enero y junio 113 asesinatos, 52% arriba de la primera mitad del 2018. La vieja disputa en Michoacán entre las organizaciones como la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios concluyó con el arresto de sus jefes y la fragmentación de estos grupos, pero ahora ha sido reemplazada por la existente entre los Viagras y el Cártel de Jalisco.

ansa