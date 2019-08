Promueven al bambú como cultivo para sustituir al tabaco

Estudiar y planificar seriamente

En la posibilidad de presentar propuestas de diversificación a los productores tabacaleros, Ricardo Saraceni consultor de la Asociación de Productores de Tabaco de Misiones (APTM) destacó la necesidad de escuchar y analizar seriamente las opciones. En diálogo con el programa ‘Acá te lo contamos’ por Radioactiva FM, explicó que es necesario coincidir en una política productiva que se mantenga más allá de los periodos de un gobierno en particular. “A mi me parece que en primer lugar empecemos a tomar conciencia de tener una política de mediano y largo plazo con respecto a este tema de la reconversión tabacalera. En la Secretaría de Agricultura de Nación el programa se llama programa de reconversión de áreas tabacaleras, una cuestión que lamentablemente el sector en su conjunto no ha tenido en cuenta durante muchísimos años”, opinó el especialista. Y recordó que “en el corto plazo no existe una plantación sustitutiva del tabaco. Pero lo que hay que definir igualmente son los sistemas para que las actividades que se promuevan tengan una salida comercial. Lo que sugiero a título personal es empezar a estudiar, escuchando todas las propuestas para trazar una política de diversificación efectiva que perdure”. Saraceni recordó que hubo casos como el de la producción de cerdos o cítricos que surgieron para diversificar el tabaco en la provincia.