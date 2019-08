¿Renunció a su papel en “La Sirenita” por las fuertes críticas?

Todavía resuena en la memoria de los cinéfilos aquel comunicado que Walt Disney Pictures tituló: “Carta abierta a las pobres almas desafortunadas” para frenar la avalancha de comentarios negativos tras anunciar que la actriz Halle Bailey interpretaría a “La Sirenita” en su nueva adaptación. Algunos críticos objetaron esta decisión por considerar que contradice todos los rasgos del personaje original. La joven, de tez morena, fue foco de innumerables críticas a las que este jueves respondió sin piedad.

Si bien es cierto, las miradas apuntaban hacia la también actriz Zendaya para encarar el personaje principal de la película que se estrenó por primera vez el 17 de noviembre de 1989 en Estados Unidos y en Canadá. También de piel oscura. Sin embargo, la directiva de la casa de entretenimiento tenía otra carta bajo la manga: la integrante del dúo de hermanas “Chloe x Halle”.

Pasó poco tiempo para que los comentarios con tonos racistas inundaran las redes sociales. De hecho, algunos usuarios posicionaron la etiqueta#notmyariel y no tuvieron reparo en descargarse contra las decisiones del gigante de las películas. La crítica especulaba que la chica de 19 años renunciaría al papel tras tener que soportar las duras opiniones. No fue así. Los señalamientos no le hicieron mella y esta semana les contestó con todas las de la ley a esas “pobres almas desafortunadas”, como las calificó la productora.

En una entrevista para la revista Variety, Bailey se enfocó en hablar del positivismo, de la diversidad de género y de aceptar las buenas oportunidades con la mejor disposición. “Siento que estoy soñando (…) Estoy agradecida y no le prestó atención a la negatividad. Siento que este papel es algo más grande que yo y va a ser hermoso. Estoy muy emocionada de ser parte de eso”.

Con esto, “La Sirenita” se ubica entonces como la más reciente adaptación de un clásico de la casa del ratón y se suma a “Dumbo” y “Aladdín”. Se estima que la filmación transcurra durante el próximo año, sin embargo, todavía no hay una fecha de estreno confirmada. “Es un sueño hecho realidad”, fueron las palabras que escribió Bailey en su cuenta de Instagram para celebrar la gran noticia.

Rob Marshall, quien será el director del film y fue quien designó a Bailey para darle vida al personaje animado, expresó en una entrevista lo siguiente: “La búsqueda fue extensiva pero elogiamos la extraña combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una voz gloriosa de esta joven”. Para algunos este anuncio marcó un antes y un después en la historia del gigante del entretenimiento por representar a una de sus princesas clásicas como “Ariel” con una actriz de tez oscura.

En este contexto, parte del comunicado que emitió Disney también manifestó lo siguiente: “El autor original de ‘La Sirenita’ era danés. Ariel es una sirena que vive en un reino submarino, en aguas internacionales, y que puede nadar, legítimamente, donde quiera. Pero por el bien de la discusión, digamos que Ariel también es danesa. Las sirenas danesas pueden ser negras porque las personas danesas pueden ser negras y genéticamente también pueden tener el cabello rojo”.

