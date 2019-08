La Roma prepara el trueque de Dzeko por Icardi

Roma planea ofrecer al bosnio Edin Dzeko y una suma entre 35 y 40 millones de euros a Inter para contratar al atacante argentino Mauro Icardi.

La prensa italiana reportó que al pedido del Inter por Dzeko, autor de un gol en la víspera en el empate 2-2 de Roma ante Real Madrid, el equipo de la capital italiana intentará convencer a Icardi de cambiar de aires.

Icardi, de 26 años, fue notificado por Inter que no será tenido en cuenta por el DT Antonio Conte, que pidió a la directiva la incorporación de Dzeko (33) pese a que ya sumó al belga Romelu Lukaku en 78 millones de euros.

Dzeko no llegó a patear en la definición por penales en la que Roma venció por 5-4 al Real Madrid en el amistoso de pretemporada disputado en el estadio Olímpico.

“Se termina con un partido de relieve esta serie de amistosos de verano. Seguiremos trabajando estar estar listos en el inicio de la temporada”, destacó desde Instagram el defensor Leonardo Spinazzola, que pateó el quinto penal ante Real Madrid.

El equipo “giallorosso” del DT portugués Paulo Fonseca debutará en la nueva edición de la Serie A el domingo 25 como anfitrión del Genoa, pero el sábado 17 jugará otro amistoso contra Arezzo, de la Serie C.

ansa