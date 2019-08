Manchester United 4-0 al Chelsea

Manchester United goleó por 4-0 al Chelsea en el cierre de la primera fecha de la Premier League, que registró además el triunfo por 1-0 del Arsenal ante Newcastle y el empate 0-0 de Leicester con Wolverhampton.

Marcus Rashford abrió la cuenta a los 18′ al convertir un penal tras la sanción de una falta que sufrió dentro del área por parte del zaguero francés Kurt Zouma.

El también francés Anthony Martial amplió la ventaja a los 65′, mientras que el propio Rashford aumentó dos minutos después y el galés Daniel James puso cifras definitivas en Old Trafford a los 81′.

Fue la victoria más amplia como local de los “Diablos Rojos” del DT noruego Ole Gunnar Solskjaer sobre Chelsea desde 1965 y el primer triunfo en Premier League por cuatro o más goles ante uno de los seis grandes desde el 8-2 al Arsenal en 2011.

La última vez que Manchester United había vencido por 4-0 al Chelsea ocurrió en la final de la FA Cup 1994, un duelo disputado en el mítico estadio de Wembley.

Del otro lado, Frank Lampard se convirtió en el primer DT del Chelsea en debutar con una derrota desde que los “Blues” perdieron 2-0 a las órdenes del israelí Avram Grant justamente contra Manchester United en 2007.

Chelsea careció de puntería, pues Tammy Abraham estrelló un remate contra un palo antes de la apertura del marcador al igual que el ítalobrasileño Emerson cuando Manchester United ya estaba en ventaja.

Otra de las claves del triunfo del Manchester United fue la solidez de su defensa, reforzada con el zaguero Harry Maguire, arribado del Leicester en 88 millones de euros.

“Es un gran inicio para mí y para el equipo. Tuvimos algo de suerte al inicio pero en el complemento hicimos nuestro juego.

Me sentí bien. Sólo tuve tres o cuatro días con los muchachos.

Mejoraré con el tiempo”, afirmó Maguire.

El zaguero de la selección inglesa jugó todo el partido, mientras que el brasileño Andreas Pereira fue reemplazado a los 74′ por James.

Para Chelsea, impedido de sumar refuerzos hasta 2020, jugaron los ítalobrasileños Emerson y Jorginho (amonestado y reemplazado a los 73′) mientras que el estadounidense Christian Pulisic, fichado antes de la sanción, ingresó a los 58′.

Manchester United, el más ganador en Inglatterra con 20 títulos, intentará seguir por la senda del triunfo el lunes 19, cuando visitará al Wolverhampton en el cierre de la segunda jornada.

Wolverhampton debutó en esta edición de la Premier League con un empate sin goles en campo del Leicester, que en su próximo compromiso será local justamente del Chelsea.

Pero los “Blues” tendrán otro partido antes de visitar al Leicester, pues este miércoles enfrentará al Liverpool para definir la Supercopa de Europa.

La cuadragésimo cuarta edición del torneo que enfrenta al campeón de la “Champions League” (Liverpool) y al ganador de la Liga de Europa (Chelsea) se llevará a cabo en el Besiktas Stadium de Estambul, Turquía.

El tercer partido del domingo registró el triunfo del Arsenal por 1-0 en campo del Newcastle gracias a un gol del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang a los 58′.

Arsenal, que incluyó al brasileño Gabriel Martinelli Silva a los 84′, y Manchester United se sumaron al bicampeón defensor, Manchester City y al subcampeón Liverpool entre los equipos que ganaron en la primera fecha.

La lista de equipos que triunfaron en su estreno se completa con Brighton and Hove Albion, Burnley y el Tottenham del DT argentino Mauricio Pochettino, subcampeón de la edición pasada de la “Champions”.

Resultados: Liverpool 4 – Norwich 1. Sábado: West Ham 0 – Manchester City 5, Watford 0 – Brighton 3, Bournemouth 1 – Sheffield United 1, Burnley 3 – Southampton 0, Crystal Palace 0 – Everton 0 y Tottenham 3 – Aston Villa 1. Domingo: Newcastle 0 – Arsenal 1, Manchester United 4 – Chelsea 0 y Leicester 0 – Wolverhampton 0.

