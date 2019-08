Protestas en Rusia deja 136 detenidos

Nuevas protestas por las proscripciones políticas se produjeron hoy en Moscú, donde hubo al menos 136 detenidos y miles de personas en la plaza de la capital, en una concentración que estuvo permitida.

Miles de moscovitas se reunieron no obstante una lluvia torrencial en la capital rusa, en un jornada de protesta que también se extendió a San Petersburgo, con cientos de personas y unos 86 detenidos, según reveló la ONG OVD-Info. En Moscú se había determinado que la convocatoria no durara más de dos horas y a partir de las 14 (hora local) quedara limitada a la avenida Sakharov, cerca del centro de la capital rusa. Ahí, el pasado 20 de julio, más de 20.000 personas se concentraron en la última manifestación autorizada hasta ahora.

Hoy, la policía confirmó que detuvo a al menos 136 personas en el centro de Moscú, mientras la ONG OVD-Info, en su último boletín, habló en cambio de 146 capturas. Además, en Moscú, mientras el Ministerio del Interior habló de no más de 15 mil personas para el Ministerio del Interior, para el grupo White Counter hubo casi 50 mil.

Las detenciones policiales se produjeron cuando grupos de manifestantes decidieron ir al centro, a pesar de la prohibición de las autoridades.

La gran ausente fue Lyubov Sobol, leal al líder opositor Alexei Navalny y detenida por la policía en su oficina antes de que comenzara la manifestación. Otro hombre de Navalny, Boris Zolotarevsky, al final de la manifestación, no por casualidad, instó a los participantes a no conformarse con la avenida Sakharov y los instó a “dar un paseo” por las calles de la capital. Por ese motivo, la policía actuó y también lo detuvo a Zolotarevsky por violar las reglas sobre protestas no autorizadas. En el escenario, frente a aquellos que por enésima vez han pedido elecciones libres, sin el filtro preventivo de las autoridades, se presentaron figuras conocidas de la intelectualidad rusa, así como nuevas caras del movimiento opositor al presidente ruso, Vladimir Putin, como el rapero Face, muy querido por los muy jóvenes. La policía supervisó, con un gran cordón en equipo antidisturbios, pero se abstuvo de intervenir.

ansa