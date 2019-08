“Tenemos que entender que la alternativa kirchnerista al Gobierno no tiene credibilidad en el mundo”

Tras la derrota en los comicios, el presidente Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa donde reconoció que los resultados de las elecciones representan “una bronca acumulada” de parte de la población. Además apuntó contra el Frente de Todos por la difícil jornada en los mercados y la suba del dólar: “El kirchnerismo no tiene credibilidad en el mundo”.

El mandatario argentino, que va en busca de la reelección dentro de Juntos por Cambio, comenzó agradeciendo a los más de 7 millones de ciudadanos que apoyaron la fórmula presidencial que encabeza junto al senador justicialista, Miguel Ángel Pichetto: “Nos acompañaron ratificando este camino del cambio y en el que tenemos mucho por recorrer”.

Luego se refirió a la dura derrota sufrida en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y aseguró que toda elección deja “un mensaje” que hay que escuchar: “Entendemos que los votos que no nos acompañaron representan una bronca acumulada de todo el proceso económico duro que tuvimos que recorrer, a partir de la herencia que recibimos. Lo entendemos y estamos acá para seguir trabajando”.

A pesar de la diferencia de 15 puntos que lo separan de la fórmula del Frente de Todos, el mandatario se mostró optimista de cara a las elecciones generales. “Octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa. Vamos a revertir esta mala elección de ayer en una mejor elección que nos va a llevar a una segunda vuelta en noviembre, y que nos va a llevar a que el cambio continúe”, expresó.

Además, el presidente hizo mención a la caída de los mercados argentinos y la fuerte subida del dólar que superó la barrera de los 60 pesos en pocas horas. En ese sentido recordó que el viernes había “euforia en el mundo económico” por las encuestas y sondeos previos que auguraban una corta diferencia entre ambos candidatos, y que en el Gobierno veían con buenos ojos.

“Veíamos gente que venía a invertir, a traer dinero generando empleo. Pero este lunes, ante el resultado favorable al kirchnerismo, hemos tenido un día muy malo. Estamos más pobres que antes de las PASO, el dólar volvió a subir”, expresó y agregó que dio directivas a su equipo económico “para que prepare todas las medidas necesarias con el objetivo de cuidar a los argentinos”.

‘Tenemos que entender que el problema mayor que tenemos hoy los argentinos es que la alternativa kirchnerista al Gobierno no tiene credibilidad en el mundo. Se los vengo contando hace tres años y medio, que no tienen la confianza necesaria para que la gente quiera venir a invertir. El kirchnerismo debe hacer autocrítica y construir la credibilidad que hoy no tienen”, cuestionó.

Para el mandatario argentino, el movimiento de los mercados muestra que el mundo económico “no confía en lo que el kirchnerismo piensa hacer con Argentina” si llega a lograr la presidencia. “Yo estoy acá para ayudarlos, pero ellos tienen que demostrar que van a hacer algo distinto de lo que hicieron antes. Mi intención es ayudar a que los argentinos vivan mejor, es lo único que me sigue moviendo”, finalizó.

El Intransigente