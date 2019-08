Honda dejará de producir autos y reducirá su planta en Argentina

La compañía que había comenzado a producir autos en el país en 2011 ahora se concentrará en el sector motos y ofrecerá retiros voluntarios a sus mil trabajadores.

La automotriz japonesa Honda anunció que dejará de producir autos en la Argentina y se concentrará exclusivamente en el segmento de motos en un proceso que culminará en mayo de 2020.

En total mil trabajadores se verán afectados por el cambio de estrategia productiva motivada por la caída del mercado interno al que Honda apostaba a entrar primero con el modelo city y luego con el HR-V pero las caídas en las ventas echaron por tierra los planes de la empresa.

De un estimado de 15 mil unidades anual de producción del modelo HR-V, Honda terminó fabricando poco más de la mitad, 8 mil. Eso derivó en reiteradas suspensiones de los trabajadores de planta.

Los representantes de SMATA y ASIMRA, los dos sindicatos que representan a los trabajadores de Honda se reunieron este martes con directivos de la empresa para ponerse al tanto de primera mano de los planes de la empresa y del futuro de sus representados.

Desde Honda adelantaron a minutouno.com que ofrecerán a sus mil trabajadores la posibilidad de acogerse a retiros voluntarios o bien ser reubicados en las líneas de montaje de motos. La empresa no quiso adelantar cuál es la cantidad mínima de dotación de trabajadores que piensa mantener y qué pasará con aquellos que no se acojan al retiro voluntario y no tengan lugar en las líneas de motos.

En la actualidad Honda fabrica un único modelo de autos, el HR-V que producirá ahora en Brasil desde donde lo importará al mercado local y se concentrará desde mayo próximo únicamente en los 7 modelos de motos que ya produce en el país.

Según consignó ámbito.com, en 2011 la automotriz japonesa había inaugurado la planta en Campana. El modelo elegido para iniciar la producción fue el sedán City perteneciente al segmento de los autos chicos. Las estimaciones iniciales de producción nunca se alcanzaron debido a que el vehículo no tuvo la aceptación esperada tanto en el mercado interno como en el brasileño. Comenzaba a cambiar el gusto de los consumidores que empezaban a preferir los SUV.

Esa mala decisión empresaria hizo que, unos años después, se decidiera discontinuar la fabricación del City para desembolsar una nueva inversión para el HR-V en 2015. Este vehículo fue una apuesta fuerte pero tampoco llegó a los niveles esperados.

La economía argentina no pasaba por el mejor momento, sumado a que la recesión en Brasil se profundizaba y las ventas cayeron con fuerza. En 2016 había cerrado su planta en Florencio Varela para concentrar toda la producción en Campana.

