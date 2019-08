MercadoPago: los usuarios fueron afectados tras el resultado de las PASO

Mercado Pago trasladó a cerca de medio millón de sus usuarios las consecuencias del lunes negro para la economía argentina tras el aplastante triunfo del Frente de Todos sobre el oficialista Juntos por el Cambio.

Luego de una jornada que incluyó una fuerte devaluación del peso, la compañía informó a quienes utilizan su servicio de inversión la mala noticia para sus bolsillos.

“El 12/08 tuviste rendimientos negativos por primera vez. Esperemos que en los próximos días la situación se normalice y sigas aumentando el valor de tu dinero”, expresó en un comunicado.

De esta manera, quienes poseen 10 mil pesos, sufrieron pérdidas cercanas a los $100.

“Mala mía por no informarme como correspondía, pero destine todos mis ahorros y hoy me sacaron mucha guita. Me voy a un plazo fijo tradicional, más seguro y con mayor tasa de interés”, manifestó uno de sus usuarios en respuesta al tuit oficial de la compañía.

“Siendo que a Mercadofondos lo crearon específicamente para fomentar la inclusión financiera, deberían preparar un texto bien didáctico que repase las características del fondo y explique qué inversiones fallaron, así los sorprendidos se preparan bien para la próxima”, expresó en el mismo hilo otro de los afectados.

Diario Popular