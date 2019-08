Miley Cyrus y su “insatisfacción en la cama”

Uno de los motivos de la reciente ruptura matrimonial entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth fue que la actriz y cantante “estaba aburrida de su matrimonio” y sobre todo por su insatisfacción en la cama.

Lo dijo una fuente cercana a la joven que contó a la prensa estadounidense que hacía varios meses que la cantante de “Wrecking Ball” no estaba satisfecha con su esposo, motivo que derivó en la separación.

“Estaba aburrida en su matrimonio, y estaba aburrida en la cama con Liam”, dijo la fuente cercana a Cyrus, de 26 años.

El informante reveló que la cantante le dijo al actor “muchas veces” cómo se sentía y su esposo le respondió que estaba “dispuesto a cambiar las cosas al traer a otra pareja” a la cama.

Sin embargo, Cyrus -que en más de una ocasión aseguró sentirse atraída por las mujeres-, señaló que “necesitaba más que eso”.

La fuente explicó que la estrella surgida de la cantera de Disney hizo todo lo posible para encajar en el papel de esposa, pero simplemente no está lista para ser “una ama de casa domesticada”.

Cyrus y Hemsworth, de 29 años, anunciaron que se separarían el sábado 10 de agosto pasado, apenas ocho meses después de haber contraído nupcias.

Poco antes del anuncio, Cyrus fue vista besando a la ex novia de Brody Jenner, Kaitlynn Carter, de 30 años, en el complejo II Sereno en el lago Como, Italia.

Según la fuente, Hemsworth quedó “con el corazón roto” porque “fue tomado por sorpresa” por el gesto de su esposa.

Y al parecer no fue el único, ya que la fuente aseguró que la familia de Cyrus está “completamente desgarrada” por su aventura con Carter y por su separación con Hemsworth.

“Las hermanas de Miley la apoyan y solo quieren que sea feliz”, explicó la fuente. “Sin embargo, su madre Tish y su padre Billy Ray aún no están de acuerdo”.

“Realmente aman a Liam, y los padres de Miley querían que ella tuviera algunos hijos para poder tener nietos “, continuó.

Horas atrás, tras unos días de retiro en familia y alejado de los reporteros, Hemsworth rompió el silencio en las redes sociales para confirmar la separación, que parece ser definitiva.

“Hola a todos. Sólo un comentario breve para decir que Miley y yo nos separamos recientemente y no le deseo otra cosa que salud y felicidad en el futuro”, escribió dirigiéndose a sus 13 millones y medio de seguidores. “Esto es un asunto privado y no he hecho, ni voy a hacer ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación”.

“Cualquier cita atribuida a mí es falsa. Paz y Amor”, agregó el actor, que está pasando unos días en la mansión de su hermano Chris (la estrella de “Thor”) en Byron Beach, Australia.

Cyrus, en cambio, continúa con un grupo de amigas en el Lago Como de Italia.

