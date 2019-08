Alberto Fernández: “No tiene sentido que nos reunamos con el Presidente”

El candidato a Presidente Alberto Fernández, ganador con el 47% de los votos de las elecciones primarias, rechazó la posibilidad de reunirse con Mauricio Macri. “No tiene sentido”, aseguró en diálogo con el periodista Roberto Navarro.

“No tiene sentido que nos reunamos, no nos vamos a poner de acuerdo. No quiero ser partícipe de sus decisiones porque entonces, ¿a la Argentina qué opción le queda? Yo no pienso como el presidente, que tardíamente tomó estas decisiones sin medir consecuencias fiscales y en los mercados”, aseguró.

Si bien dijo que el jefe de Estado cuenta con su ayuda para terminar el mandato y que no quiere ser “duro y letal” en un momento difícil para el país, solicitó que Macri asuma el rol de Presidente y no el de candidato.

