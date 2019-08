Navarro: “Lo del Impuesto a las Ganancias resume toda al falsedad de su discurso”

El periodista Roberto Navarro emitió una nueva editorial, en su programa Navarro 2019 por radio El Destape, en donde criticó el breve discurso que ofreció el Presidente y aseguró que la respuesta habrían sido las retenciones. Tras asegurar que “lo del Impuesto a las Ganancias es una burla a los trabajadores”, insistió en que con esta corrida, Macri y sus funcionarios siguen ganando.

“Los gobiernos responden a distintos intereses”, citó Navarro a Alberto Fernández y agregó: “El discurso que acaba de dictar Macri, nuevamente responde a los mismo intereses”. “Lo que tenía que hacer Macri hoy era decir, miren tenemos un problema de corrida del dólar y un problema de suba del riesgo país, porque piensan que no podemos pagar la deuda, pero la verdad es que nosotros tenemos dólares, porque hemos tenido la mayor cosecha de la historia 140 millones de toneladas, con un aumento de casi el 50% con respecto al año pasado. Sin embargo en este momento la liquidación de divisas es menor que la del año pasado”.

“El campo está pisando los dólares para no entregárselos a la sociedad. Debería haber anunciado una suba de las retenciones“, sentenció, para después explicar que esto no es más que “un arancel que divide los tipos de cambio. Tenes un tipo de cambio para toda la economía y otro distritos para el sectores que tiene ventajas comparativas, que vos sabes que se lo dio la naturaleza”. “El enorme rendimiento que esta teniendo tiene que ver con su inversión, pero tiene que ver mucho con lo que es la tierra argentina, la propiedad privada no es absoluta, es relativa”, añadió.

Así, remarcó que “si subieran las retenciones, los productores se apurarían a liquidar la cosecha en los próximos 15 días, entonces tendríamos un ingreso de dólares que harían bajar el precio y entonces ya no subirían el pan, la leche, ni la carne. Además, tendríamos los dólares necesarios para asegurarles a los acreedores que es vamos apagar la deuda y entonces dejaría ahí el precio de los bonos”.

Al referirse a las nuevas medidas económicas del gobierno, indicó que “estos anuncios de 2 mil pesos para acá, mil pesos para allá, son una dádiva”. “Lo delImpuesto a las Ganancias es una burla para los trabajadores. Grandes masas de trabajadores votaron este gobierno porque les prometieron que no iban a pagar Ganancias, en este momento el doble de los trabajadores que no pagaban en el 2015, lo tiene que pagar”.

“Los anuncios de Macri son una burla para los trabajadores, pero son la confirmación de que estos tipos son gerentes”, estableció y aseguró que “ellos generaron esta corrida, y la generaron primero para ganar plata y segundo para decirle al pueblo, vieron que viernes cuando todos pensaban que ganábamos nosotros los mercados estaban bien y hoy cuando todos piensan que ganan ellos los mercados se pudren. Esa fue su estrategia pero se le fue de las manos”.

Por último, advirtió que “los resultados del macrismo son similares a los deVenezuela, porque tenemos el mismo riesgo país, porque acá los argentinos no pueden comer, no pueden comprar medicamentos, porque hay escasez, porque la mayoría de los supermercados están escondiendo los productos y no los ponen a la venta porque no tiene precio”. Así, para concluir, adelantó que en octubre el Frente de Todos ganaría con más del 50%.

El Intransigente