Pablo Echarri se defendió de las críticas

Nancy Dupláa y Pablo Echarri son la pareja de actores más cuestionada del mundo de la farándula. Sucede que ambos, hace una década, comenzaron a manifestarse a favor del kirchnerismo y, actualmente, son detractores del gobierno de Mauricio Macri. ¡Por eso siempre terminan involucrados en grandes y fuertísimas polémicas!

De hecho, semanas atrás fueron criticados y etiquetados como hipócritas por irse de vacaciones de “verano” a Mallorca, España. Pampito Perello Aciar publicó algunas fotos de la escapada de la pareja y Yanina Latorre las retuiteó disparando un filoso mensaje dirigido a los artistas. “¿Y la crisis de la que se quejan?”, lanzó la panelista de “Los Ángeles de la Mañana”. Amalia Granata compartió el mensaje de su colega.

Finalmente, tras semanas de silencio, Pablo habló sobre aquel episodio.”Fue un gustazo que nos dimos. Es un derecho que tenemos y lo ejercemos con libertad”, expresó sobre su estadía en Europa en diálogo con el programa de radio “Cosas de minas”. ”Asumo que hay un sector de la sociedad que maneja altos niveles de intolerancia y que las redes sociales le da visibilidad”, lanzó.

“Que una familia de origen humilde que se expresa a favor de la clase trabajadora no pueda irse a un lugar maravilloso de vacaciones es un comentario clasista que deja mal a quien lo hace”, argumentó más adelante, polémico. Finalmente, el protagonista de “Al Final del Túnel” se mostró muy orgulloso de su hija Morena, quien fue fiscal en las PASO.

“Es una alegría muy grande porque ella fue voluntaria. Me emociona la decisión y la convicción de muchos chicos y cómo el espíritu comprometido viene de esa edad”, reveló el famoso actor. “Cuando terminó la dictadura había mucho miedo. Mi viejo me advertía que no me metiera en política o no desarrollara el compromiso cívico que tienen los chicos”, concluyó.

Recordemos que a principios de julio fue duramente criticado dado por una fuerte frase que largó en su entrevista con “Intrusos”. “Si se llegasen a comprobar algunos de los actos de corrupción por las causas que hablamos, ¿los votarías?”, le preguntaron. Sin vueltas, Echarri se sinceró: “Sí, los votaría, más allá de que estén comprobados”.

“Encapsularía el acto de corrupción, me desilusionaría o entristecería, pero votaría al esquema político que sé que puede cambiar las cosas. No creo que haya una idea política que pueda arribar al país que yo quiero que no sea el Frente de Todos”, completó. “También sentiría algún grado de desilusión. Dolor. También me avergonzaría a la hora de defender tanto una postura y comprobarlo con los propios ojos. Pero eso no me va a correr de un encolumnamiento”, cerró.

