Cómo formaría River Plate frente a Racing

Restan dos días para que River Plate visite a Racing Club en el marco de la tercera fecha de la Superliga Argentina. El partido tendrá lugar el próximo sábado, en el Cilindro de Avellaneda, a partir de las 20:00 horas. En tanto, el cotejo contará con el arbitraje del experimentado Patricio Loustau, mientras que será televisado por Fox Sports Premium.

Teniendo en cuenta la importancia del encuentro, Marcelo Gallardo, timonel del Millonario, todavía no decide cuál será la formación para visitar a la Academia. Si bien no existen indicios concretos, el once titular estaría conformado por: Franco Armani; Gonzlao Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios y Nicolás De La Cruz o Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Lo cierto es que hoy por la tarde el Muñeco dará a conocer la lista de convocados para el choque contra Racing Club. Habrá que ver si en la nómina están incluidos Lucas Pratto e Ignacio Scocco. Para este último, en caso de no tener participación con el plantel profesional, es probable que el ex Newell’s Old Boysjuegue con la Reserva en la jornada de mañana, en el Predio Tita Mattiussi.

En el caso de la Academia, el conjunto que comanda Eduardo Coudet contaría con la siguiente alineación: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti y Lucas Orban; Walter Montoya, Diego González, Nery Domínguez y David Barbona o Santiago Solari; Lisandro López y Jonatan Cristaldo. Matías Zaracho y Darío Cvitanich serían dos de las bajas del cuadro de Avellaneda.

En la jornada del sábado, River Plate buscará sumar su segundo triunfo en la Superliga Argentina. En su debut en el certamen doméstico, igualó 1 a 1 ante Argentinos Juniors, mientras que algunos días después, goleó a Lanús por 3 a 0. Por su parte, Racing empató en sus dos compromisos (sin goles ante Unión de Santa Fe y 2 a 2 en su visita a Vélez Sarsfield en Liniers), por lo que intentará quedarse con la victoria en condición de local.

Como se mencionó anteriormente, Patricio Loustau será el árbitro designado para el duelo contra la entidad que preside Víctor Blanco. La última vez que el nacido en Lomas de Zamora dirigió un compromiso en el que el cuadro de Núñez estuvo involucrado, el Millonario ganó: fue el 17 de marzo, en el triunfo por 3 a 0 sobre Independiente de Avellaneda.

Además, existe un detalle peculiar: Loustau fue el juez en los últimos dos clásicos entre River Plate y Racing Club por la Superliga. El antecedente más cercano se remonta al 10 de febrero de este año, donde La Banda se impuso sobre la Academia mediante un contundente 2 a 0. Juan Fernando Quintero y Alejandro Donatti (en contra) fueron los autores de los goles; Augusto Solarifue expulsado a falta de diez minutos para el pitido final.

