Crece la inversión en Latinoamérica

La inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe aumentó 13,2% en 2018, revirtiendo la tendencia decreciente del último lustro y en contraste con el contexto externo de reducción de esos flujos.

Así lo informó la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), al dar a conocer el informe anual en el cual llama a los países de la región a que la IED pueda contribuir a crear capacidades locales y fomentar el desarrollo sostenible.

Los capitales foráneos que llegaron a la región en 2018 sumaron 184.287 millones de dólares, revirtiendo cinco años de caídas, aunque la cifra está aún por debajo de los valores registrados durante el ciclo de auge del precio de las materias primas.

El documento mostró gran heterogeneidad en los resultados nacionales: En 16 países hay un aumento de las entradas con respecto a 2017 y en 15 países hay una disminución. La mayor parte del crecimiento de la IED en 2018 se explica por las mayores inversiones en Brasil (88.319 millones de dólares, 48% del total regional) y México (36.871 millones de dólares, 20% del total).

Le siguen, en términos de monto recibido, Argentina (11.873 millones de dólares, aumento de 3,1% con respecto a 2017), Colombia (11.352 millones de dólares, caída de 18%), Panamá (6.578 millones de dólares, aumento de 36,3%) y Perú (6.488 millones de dólares, caída de 5,4%). Las entradas a Chile (6.082 millones de dólares) crecieron levemente (3,9%).

“En un contexto internacional de reducción de los flujos de IED y de fuerte competencia por las inversiones, las políticas nacionales no deberían orientarse a recuperar los montos registrados a inicios de la década, sino a atraer cada vez más IED que contribuya a formar capital de conocimiento y avanzar hacia patrones de producción, energía y consumo sostenibles”, recalcó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.

Advirtió que las perspectivas para 2019 no son alentadoras por el contexto internacional, y que la mayor caída se concentrará en Brasil (15%) con un pequeño incremento de 2% en México que no compensará la caída de los demás países, con un promedio de disminución que bordeara un 5%.

En 2018, la IED en Centroamérica creció 9,4% por el impulso de Panamá. En el Caribe, las entradas se redujeron 11,4% debido a menores inversiones en la República Dominicana (2.535 millones de dólares, -29%), principal receptor en esta subregión.

El 47% de las entradas de IED en 2018 correspondieron a la industria manufacturera, un 35% a servicios y un 17% a recursos naturales. Por otra parte, las mega operaciones de fusión y adquisición transfronterizas se concentraron en Chile y Brasil, en los sectores de minería, hidrocarburos y servicios básicos (electricidad y agua).

La mayor parte del capital que ingresó a la región provino de Europa (que tiene mayor presencia en el Cono Sur) y de Estados Unidos (principal inversor en México y en Centroamérica). China, en tanto, perdió participación en las fusiones y adquisiciones en América Latina y el Caribe.

El documento también analizó el aporte de las transnacionales de la República de Corea a la transformación productiva de la América Latina y el Caribe, así como las ventajas que podría tener una IED de calidad en la cadena agroalimentaria. La región recibió el 5% del total de las inversiones coreanas en el período 2007-2018. El país asiático, que utiliza la modalidad de nuevos proyectos de inversión (greenfield), ha apoyado el desarrollo de manufacturas de alto valor agregado, especialmente en la industria automotriz de México y Brasil. La instalación de empresas coreanas en la región constituye una oportunidad para favorecer un tejido productivo más sofisticado, siempre que las políticas de captación y mantenimiento de IED estén integradas a un proyecto de desarrollo nacional, dijo Cepal.

Finalmente, el informe detalló que el 7,9% de la IED recibida por América Latina entre 2012 y 2016 se dirigió a la cadena agroalimentaria, especialmente al sector agroindustrial, porcentaje que sube a 15,5% en el caso de Uruguay, 14,5% en Paraguay, 14,4% en México y 11,9% en Argentina.

ansa