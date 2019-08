Roberto Lavagna suspendió la acciones electorales por la crisis

El candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, se refirió este jueves la compleja situación económica y financiera que vive el país y que, después de los resultados electorales de las PASO, empeoró debido al movimiento brusco que hubo en los mercados y la fuerte devaluación que se produjo el lunes.

“Las tensiones entre ambos extremos y la orientación de sus políticas, de signo opuesto, pero igualmente equivocadas, llevaron a que el derrumbe de la polarización fuera acompañado de una crisis”, afirmó.

El economista estuvo acompañado por su compañero de fórmula, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el mandatario santafecino, Miguel Lifschitz y los principales candidatos del espacio que conduce.

“La República atraviesa en estos días una de sus cíclicas crisis socioeconómicas y financieras, cuya magnitud y profundidad todavía es impredecible. El origen último es la extrema polarización que construyeron, a lo largo de ocho años de estancamiento, los dos últimos gobiernos siguiendo una estrategia de amigo / enemigo que instaló el encono entre los argentinos.”, precisó Lavagna.

El ex ministro de Economía aseguró que “al deshacerse la polarización, los niveles artificiales de los activos financieros empezaron a presentar altísima volatilidad e inestabilidad en los mercados”.

En esa línea dijo que frente a este escenario se están “generando restricciones en el abastecimiento y un traslado a precios que recaerá fuerte en la canasta básica de alimentos y otros artículos y servicios de primera necesidad como medicamentos e insumos hospitalarios”.

“Los argentinos debemos aspirar a que nunca más dos extremos, ni siquiera uno, pugnen por la supremacía política en el país, porque los extremos no inspiran confianza. son solistas; no tienen vocación de unidad nacional, que es un atributo fundamental para la armonía de las sociedades, buscan revancha, descreen del diálogo: van por todo”, reflexionó el ex ministro de Economía.

Durante su discurso, que fue grabado en sus oficinas céntricas, hizo cuatro propuestas para sobrellevar la crisis que atraviesa el país. Lavagna propuso cancelar las acciones electoralistas por varias semanas “hasta que recuperemos la serenidad y la estabilidad”.

También le pidió al Gobierno que implemente un Programa de Emergencia Alimentaria y Sanitaria “para que a nadie le falten los alimentos y los remedios”. En ese sentido, dijo que la implementación “requiere que el Poder Ejecutivo Nacional convoque, con urgencia, a gobernadores, intendentes y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de unificar el diagnóstico de necesidades”.

En tercer lugar dijo que es “imprescindible constituir una mesa de consenso al estilo de lo que fue la experiencia de Diálogo Argentino” para poder “encontrar más rápido las soluciones que beneficien a los más humildes”.

Por último, le solicitó al gobierno nacional que plantee de inmediato ante el FMI la necesidad de renegociar el crédito stand by que está vigente ya que “los condicionantes y vencimientos son imposibles de cumplir sin imponerles a los argentinos muchos años de ajuste y sufrimientos”.

