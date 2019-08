“Las Paso son una elección estéril en la que se gasta mucha plata”

Son cada vez más las figuras de la política local y nacional que critican las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) y que comienzan a plantear la necesidad de eliminarlas, o al menos modificarlas quitándoles la obligatoriedad. En esta ocasión, el senador por Misiones Maurice Closs presentó un nuevo proyecto de ley en el que sugiere su derogación. El Senador las considera una elección “estéril que gasta mucha plata con candidatos únicos”.

“Las Paso son elecciones estériles que gastan mucha plata con candidatos únicos, que en este caso nos arrojó un resultado electoral que mostró que el Presidente tiene pocas chances de ser reelecto, y que hay otro que tiene muchas chances de ser presidente”, explicó Closs en diálogo con el programa Acá Te Lo Contamos de Radioactiva.

El Senador lo que plantea en el Congreso es la derogación del Capítulo II de la ley electoral, para así dejar sin efecto las Paso. Y pide que esto se trata lo antes posible, para que se pueda implementar antes de la próxima elección, que será en dos años.

Sobre las Paso, y sus creación, Closs afirmó que “uno, por más que realice una norma con la mejor de las intensiones, con el correr del tiempo se va viendo si sirve o no. Cuando se hizo esta ley se pensaba en un modelo bipartidista. Hoy la situación es diferente”, explicó. Y agregó que por estos días “abundaban candidatos únicos, y eso me hizo plantear en 2017 que las Paso no tenían ningún sentido, más allá de la cuestión de los gastos, que son importantes pero para nada el primer punto”.

Para el Senador la edición de este año refleja el problema central, un resultado tan contundente debilita a la gestión de gobierno que todavía tiene seis meses por delante. “Ninguno de los dos tiene chances de decir que son electos presidente, porque fue una interna”, afirmó.

Para Closs, además, las Paso chocan contra la decisión de la Asamblea constitucional de 1994, que decidió fijar como fecha de elecciones el tercer domingo de octubre, con un ballotage en noviembre, para que la transición de una gestión a otra sea corta y no se debilite la gestión saliente. Por ello propone eliminarlas.

La crisis

Para Closs, tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández deben tomar cartas en el asunto por lo generado con las Paso, y deben tomar posiciones responsables para frenar la crisis.

“Lo ideal sería que el Presidente priorice en su día el rol de presidente, y no el de candidato. Creo que haciendo eso va a ser un mejor candidato. Y me parece que Alberto Fernández debe tener la conciencia de que probablemente va a ser presidente. Deben tener una total responsabilidad, y les debe afectar el teorema de Baglini a ambos porque los dos están cerca del poder, uno porque está y el otro porque se acerca”, afirmó.

Sobre las medidas económicas tomadas por el Presidente en los últimos días, se mostró preocupado por lo que pueden generar en las arcas de las provincias. “De todas las medias, el problema es que Macri le está metiendo fuerte la mano en el bolsillo a las provincias. Ayer sacamos la cuenta de que unos 1.200 millones de pesos por año dejará de recibir Misiones con estás medidas, de acá a fin de año unos 300 millones de pesos. Es mucha plata”, afirmó.

El Territorio